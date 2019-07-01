Doğanay yaban hayatının izinde

Kızılcahamam, çeşit çeşit yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor. Her yaştan doğa tutkununu bir araya getiren Dede Doğa Team, yıllardır Kızılcahamam ormanlarında yaban hayvanlarını görüntülüyor. Ekip, düzenli aralıklarla ormana bıraktıkları yiyeceklerle yaban hayatına da katkı sağlıyor. Grubun en genç üyelerinden 18 yaşındaki Doğanay Vural, bin 600'lü rakımlarda ormanın derinliklerine kurduğu fotokapanlarla çeşit çeşit yaban hayvanını görüntülemeyi başardı. Her gün düzenli olarak orman yürüyüşüne çıkıp fotokapanları kontrol eden Vural, büyük bir heyecanla kameraya takılan hayvanları inceliyor. Yaban hayvanlarından korkmadığını ifade eden Vural, yıllar içinde hayvanlarla aralarında bir bağ oluştuğunu söyledi. En büyük hayali Türkiye'nin yaban hayatını ölümsüzleştirmek olan Vural, veteriner hekim olup yaban hayvanlarını iyileştirmek istiyor. Kızılcahamam’da yaptıkları çalışmalarda vaşak, kurt, akbaba, boz ayı, geyik, tavşan, sansar, porsuk, kartal gibi birçok yaban hayvanını görüntülemeyi başardıklarını belirten Vural, şunları söyledi:

ARAMIZDA BAĞ OLUŞTU

“Dede Doğa Team" ile hedefimiz bugüne kadar görüntüleyemediğimiz endemik türleri görüntülemek. Yaz kış demeden ormanlara düzenli aralıklarla yiyecek bırakıyoruz. Hayvanlar bunu biliyor. Bizden kaçmıyorlar. Bu işe ilk başladığımızda iki ay bekliyorduk görüntülemek için. Şimdi aramızda bir bağ oluştu. Ormanda dolaştığımızda karşımıza çıkıyorlar. İnternet benim için zaman kaybı. İnternette geçirdiğiniz 1 saat ile doğada geçirdiğiniz bir saat arasında dağlar kadar fark var. Dede Doğa Team olarak asıl amacımız gençlere doğayı anlatmak, farkındalık oluşturmak. Geniş bir kitleye ulaşarak yaban hayatını korumayı hedefliyoruz.