Bu kapsamda Kahramankazan, Elmadağ ve Çubuk’a hizmet veren ÖTA’lara elektronik bilet okuma sistemi validatör monte edilmeye başlandı. Kahramankazan’da 30, Çubuk’ta 59, Elmadağ’daki 19 ÖTA’da 15 Aralık’tan itibaren Ankarakart’la seyahat başlayacak. Diğer ilçelerde de 1 Ocak’tan itibaren Ankarakart sistemine geçeceklerini belirten Ankara Midibüs ve Halk Otobüsleri Esnaf Derneği Başkanı Kurtuluş Kara, “Desteklerinden dolayı EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu’ya teşekkür ediyoruz” dedi.
Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Dış ilçelerde Ankarakart’la seyahat başlıyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 03 Aralık 2018 tarihinde saat 09 56’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Dış ilçelerde Ankarakart’la seyahat başlıyor haberi güncellenecektir.