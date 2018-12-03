Dış ilçelerde Ankarakart’la seyahat başlıyor

Bu kapsamda Kahramankazan, Elmadağ ve Çubuk’a hizmet veren ÖTA’lara elektronik bilet okuma sistemi validatör monte edilmeye başlandı. Kahramankazan’da 30, Çubuk’ta 59, Elmadağ’daki 19 ÖTA’da 15 Aralık’tan itibaren Ankarakart’la seyahat başlayacak. Diğer ilçelerde de 1 Ocak’tan itibaren Ankarakart sistemine geçeceklerini belirten Ankara Midibüs ve Halk Otobüsleri Esnaf Derneği Başkanı Kurtuluş Kara, “Desteklerinden dolayı EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu’ya teşekkür ediyoruz” dedi.