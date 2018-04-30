Dirilişten şahlanışa

Türk futbolunda 108 yıllık maziye sahip Ankaragücü, 6 sezon aranın ardından yeniden Süper Lig’e dönerken, taraftara büyük sevinç kente de ayrı bir gurur yaşattı.

2011-2012 sezonu sonunda 1. Lig’e, ardından da 2. Lig’e düşen sarı-lacivertliler, geçen sezon şampiyon olarak 1. Lig’e çıktı, bu sezon da bitime bir hafta kala Süper Lige yükselmeyi garantiledi.

Yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle zor günler geçiren Ankaragücü, ‘Diriliş’ sloganı ile başlatılan şanlı yürüyüşü, iki sezonda elde ettiği zaferlerle taçlandırıp, hedefine ulaştı.

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, gururlu, güçlü ve Ankaragüçlü olduklarını belirtip, “Süper Lig’e çıkma inancımızı hiç bir zaman kaybetmedik” diye konuştu.

Kulübün yaşadığı büyük sıkıntılara rağmen Süper Lig’e dönmeyi başardığını ifade eden Yiğiner, “Büyük sıkıntılarla uğraştık ancak kulübümüz hak ettiği yere geldi. Kimi zaman yalnız kaldık ama umudumuzu hiç yitirmedik. Teknik direktörümüz başta olmak üzere yöneticiler, futbolcular, kulüp çalışanları ve özellikle de büyük taraftarımız şampiyonluğun tuğlalarını tek tek örerek mutlu sona ulaştık” diye konuştu.

Süper Lig’e dönmeyle her şeyi bitmediğini, başarının, yeni bir mücadelenin başlangıcı olacağını vurgulayan Yiğiner, şöyle konuştu: “Keşke, acısıyla tatlısıyla o günler geride kaldı diyebilseydik. Maddi sıkıntılarımız devam ediyor. Siyasetçilerimiz, belediye başkanlarımız başta bütün şehir Ankaragücü’ne sahip çıkmalı. Çünkü Ankara bir markadır. Bu birlik beraberliği sağlarsak Ankara’nın ve Ankaragücü’nün aşamayacağı zorluk yoktur.”

HEDEFİMİZİN ÖNÜNE GEÇMEDİ

Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, Manisa’ya kazanmak için geldiklerini ve hedeflerini gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını ifade ederek, “Galibiyetimiz ve rakiplerimizin de kaybetmesiyle Süper Lig’e çıkacağımızı biliyorduk. Bu bilinçle hazırlandık ve bu motivasyonla sahaya çıktık” diye konuştu.

Sezon başından beri Süper Lig’e çıkmak istediklerini belirten Kartal, şöyle devam etti:

“Çok şükür beklenen oldu. Biz sezon başından bugüne kadar çok sıkıntı yaşadık ama hiçbir zaman bu sıkıntılar bizim hedeflerimizin, inancımızın önüne geçmedi. Çok karakterli bir oyuncu grubuyla inandığımız yolda yürümeye devam ettik. Arada kırılmalar da oldu ama taraftarlarımız her zaman bize destek verdi. Bu desteklerine layık olmak için bizler de çok çalıştık. Bu takımın Süper Lig’deki konumu Türk futboluna, Ankaragücü camiasına ve muhteşem Ankaragücü taraftarına armağan olsun.”

BASIN TOPLANTISINI BASTILAR

Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, maçtan sonra basın toplantısı düzenlerken, Ankaragüçlü futbolcular ellerinde su şişeleriyle bir anda toplantı odasına girdi. Basın toplantısına baskın düzenleyen sarı-lacivertli futbolcular, teknik direktör Kartal’ın başına su dökerek kutlama yaptı. Kartal, yaşadığı bir anlık şaşkınlık sonrası futbolcuların sevincine ortak oldu.

ALANDA COŞKULU KARŞILAMA

Ankaragüçlü taraftarlar, Manisa’dan Süper Lig vizesi alan teknik ekip ve oyuncuları karşılamak üzere, Esenboğa Havalimanı’na akın etti. Sarı-lacivert renklere gönül veren binler, hava alanını da stadyuma çevirdi. Taraftarlar, gecenin geç saatleri olmasına rağmen, oyuncuları bağrına basmak için sabırsızlıkla beklerken, takımın çıkışı ile birlikte coşku tavan yaptı. Ekibe büyük sevgi gösterisinde bulunan ve havalanını marşları ile inleten taraftarlar, tesislere giden takım otobüsüne yol boy uzun konvoy oluşturarak eşlek etti.

Ankaragücü taraftarları, takımlarının 6 sezon aradan sonra Süper Lig’e yükselmesini, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nda ve kentin caddelerinde coşkuyla kutladı. Maç öncesinde, Kızılay’daki mekanlarda buluşup, müsabakayı izleyen taraftarlar, müsabakanın bitmesinin ardından, sokaklara ve caddelere çıktı. Kimisi elinde bayrakları ile yürüyerek, kimisi de araçları ile şehir turu atıp, sevinç gösterilerinde bulundu. 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nda toplanan binlerce Ankaragücü taraftarı, 6 sezon aradan sonra Süper Lig’e çıkmanın mutluluğunu doyasıya yaşadı.

Ankaragücü bayrakları dalgalandırıp meşaleler yakan ve “Şampiyon Ankaragücü” tezahüratlarında bulunan sarı-lacivertli taraftarlar, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nda renkli görüntüler oluşturdu. Bu arada, polis ekipleri meydanda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yoğun güvenlik önlemi aldı.

Ankaragücü’nün yeniden Süper Lige dönüşünü, siyasiler, belediye başkanları, TFF ve kulüpler, yayınladıkları mesajlarla kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Valisi Ercan Topaca, İlçe Belediye başkanları, ATO Başkanı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Bursaspor kulübü, Ankaragücü’nü başarısından dolayı kutladı. Bursaspor Kulübü resmi twitter hesabından, “Tebrikler kardeş, hoş geldin!” mesajı paylaşıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek ve Beypazarı eski Belediye Başkanı Mansur Yavaş da kutlama mesajı yayınladı. Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıka, takımı Manisa’da yalnız bırakmadı ve tribünde yer alıp, oyuncuları destekledi.