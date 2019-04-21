Direkt uçuşlar sağlık turizmini geliştirecek

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Esenboğa Havalimanı'ndan Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye bugün başlayacak doğrudan uçuşların iki ülke arasındaki ticari ilişkileri daha da büyüteceğini ve geliştireceğini söyledi. Ankara’dan Bakü’ye haftanın 3 günü doğrudan uçuş gerçekleştirileceğini söyleyen Baran, ATO olarak destek amacıyla Bakü'ye gerçekleştirilecek ilk uçuşa katılacaklarını belirtti.

Daha önce Berlin, Paris, Viyana, Frankfurt, Cidde, Medine, Moskova, Londra, Roma ve Tiflis hatlarının açıldığını anımsatan Baran, Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşların sayısını artırmak istediklerini ifade etti. Baran, yurt dışına doğrudan uçuşlara sahip çıkmaları için Başkentlilere çağrıda bulunarak şunları söyledi:



DOLULUK ORANI AZALMAMALI

"Yeni hatların eklenmesi talebimizin yerine getirilmesi için doluluk oranlarının azalmaması gerekiyor. Ankara'nın tanıtımına direkt uçuşlarla katkı sağlayarak sağlık turizmini geliştirmeyi hedefliyoruz. Ankara, bu zamana kadar memur kenti olarak anılıyordu. Ancak son yıllarda sanayi, ticaret ve turizmde çok önemli ilerlemeler gösterdi. Başkentimiz termal kaynaklarının ve sağlık hizmetlerinin kalitesiyle Türkiye'de sağlığın da başkenti konumuna geldi. Sağlık turizminin gelişebilmesi için doğrudan uçuşlar önemli. Çünkü sağlık turizminde aktarmalı uçuş düşünülemez. Uçuş noktalarını ne kadar çok artırırsak her alanda Başkent'e fazlasıyla katkı sağlamış oluruz."