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Ankara Haberleri: Direkt uçuşla yakınlaştık

ANKARA HABERLERİ

Direkt uçuşla yakınlaştık

Hürriyet Haber
25.04.2019 - 15:43Son Güncelleme :

THY’nin Ankara-Bakü direkt uçuş seferlerine başlaması dolayısıyla beraberindeki heyetle Bakü’ye giden Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran “Direkt uçuşla gittiğimiz Bakü’de Ankara ile ticari ilişkileri geliştirmeye yönelik çalışmalar yaptık” dedi.

Hürriyet Haber

Azerbaycan'a gerçekleştirdikleri seyahate ilişkin değerlendirmelerde bulunan Baran şöyle konuştu: “İki devletin tek milletini direkt uçuşla yakınlaştırdık. Bu zemin, ticari ilişkilerimizi geliştirecek. Temaslarımız kapsamında iki başkent arasındaki ticari ilişkileri geliştirmeye dönük, önerileri dinledik. Azerbaycan, doğal kaynakları zengin bir ülke. Ekonomilerini ticaret ve sanayide geliştirerek güçlendirmek istiyorlar. Ticari ilişkileri geliştirmek ve güçlendirmek için sektörel bazda çalışmalar yapılacak. Doğrudan uçuşlar, Ankara ve Bakü’deki iş insanlarının ilişki kurmasına olumlu katkı sağlayacak.”

ANKARA’YI ANLATTILAR

ATO heyeti, Azerbaycan Ekonomi ve Sanayi Bakan Vekili Niyazi Seferov'u ziyaret ederek, Ankara'nın sağlık, fuar ve kongre turizmindeki gelişimi hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral'la da bir araya gelen heyet, Türkiye ve Azerbaycan İş Adamları ve Sanayicileri Birliği Başkanı Hüseyin Büyükfırat ile Azerbaycan ve Türkiye İş Adamları Birliği Başkanı Cemal Yangın ile görüşerek, ticaretin ve yatırımların karşılıklı artırılmasına yönelik çalışmaları ele aldı. Sahibkarlar Konfederasyonu Başkanı Mehmet Musayev’le fikir alışverişi yapan ATO heyetinin temasları kapsamında iki kuruluşun iş birliğine ilişkin görüşmeleri yürütmek üzere ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz ve Sahibkarlar Konfederasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Fuad Humbatov görevlendirildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in anıt mezarına çelenk bırakan ATO heyeti, Bakü Türk Şehitliği’ni de ziyaret etti.

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