Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Dinlene dinlene çaldılar

Ankara Haberleri: Dinlene dinlene çaldılar

ANKARA HABERLERİ

Dinlene dinlene çaldılar

Fevzi KIZILKOYUN
17.04.2019 - 14:54Son Güncelleme :

Ankara’da Gürcistan uyruklu hırsızların rahatlığı pes dedirtti.

Fevzi KIZILKOYUN

Çankaya’da bir eve giren hırsızlar: 3 dizüstü bilgisayar, 11 saat, kadın çantası, altın kolye, çeyrek altın ve bir miktar para çaldı. Olayla ilgili çalışma başlatan Hırsızlık Büro ekipleri, hırsızların evde bıraktıkları içecek, cips ve kuruyemiş atıklarından yola çıkarak çevredeki büfe ve marketlerdeki kamera kayıtlarını izledi. İncelemede; Gürcistan uyruklu Nıka T., Avazı U., Ratı G. ve Roland U., olayın yaşandığı eve yakın bir bölgedeki büfeden alışveriş yaptıkları ve ardından da binaya girdikleri belirlendi.

SALONDA CİPS KEYFİ

Dört şüphelin kiralık bir evde kaldığı belirleyen polis, Nıka T., Avazı U., Ratı G. ve Roland U.’yu gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda çalıntı olduğu belirlenen çok sayıda bilgisayar ve değerli eşyaya da el konuldu. Şüphelilerin, hırsızlık amaçlı girdikleri evin salonda oturup kuruyemiş ve cips yedikleri, kola içtikleri, ardından da eşyaları çalarak kaçtıkları öğrenildi.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Dinlene dinlene çaldılar hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 17 Nisan 2019 tarihinde saat 14 54’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Dinlene dinlene çaldılar haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Fuhuş çetesine eş zamanlı baskın

Fuhuş çetesine eş zamanlı baskın

Mobilya mağazası alevlere teslim

Mobilya mağazası alevlere teslim

İstişare Meclisi ile yöneteceğiz

İstişare Meclisi ile yöneteceğiz

Uyum içinde çalışacağız

Uyum içinde çalışacağız

‘Kol saati’ kaldırıldı

‘Kol saati’ kaldırıldı

MHP’den İstasyon Caddesi çağrısı

MHP’den İstasyon Caddesi çağrısı

Tek yumrukta 30 puan

Tek yumrukta 30 puan

Büyükelçilikte caz gecesi

Büyükelçilikte caz gecesi

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara3 DERECE
Yol durumu »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.