Dinlene dinlene çaldılar

Çankaya’da bir eve giren hırsızlar: 3 dizüstü bilgisayar, 11 saat, kadın çantası, altın kolye, çeyrek altın ve bir miktar para çaldı. Olayla ilgili çalışma başlatan Hırsızlık Büro ekipleri, hırsızların evde bıraktıkları içecek, cips ve kuruyemiş atıklarından yola çıkarak çevredeki büfe ve marketlerdeki kamera kayıtlarını izledi. İncelemede; Gürcistan uyruklu Nıka T., Avazı U., Ratı G. ve Roland U., olayın yaşandığı eve yakın bir bölgedeki büfeden alışveriş yaptıkları ve ardından da binaya girdikleri belirlendi.
SALONDA CİPS KEYFİ
Dört şüphelin kiralık bir evde kaldığı belirleyen polis, Nıka T., Avazı U., Ratı G. ve Roland U.’yu gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda çalıntı olduğu belirlenen çok sayıda bilgisayar ve değerli eşyaya da el konuldu. Şüphelilerin, hırsızlık amaçlı girdikleri evin salonda oturup kuruyemiş ve cips yedikleri, kola içtikleri, ardından da eşyaları çalarak kaçtıkları öğrenildi.
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