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Ankara Haberleri: Dikmen’deki çirkin görüntü nihayet sonlandı

ANKARA HABERLERİ

Dikmen’deki çirkin görüntü nihayet sonlandı

Hürriyet Haber
27.11.2018 - 09:37Son Güncelleme :

Atık ve kâğıt toplayıcılarının deposu haline gelen, Hürriyet Ankara’nın da defalarca gündeme getirdiği Dikmen Vadisi’ndeki kirli görüntü nihayet sona erdi.

Hürriyet Haber

Çöp dağları ve atıl hali nedeniyle çevredeki vatandaşların büyük tepkisini çeken Dikmen Vadisi’nin 4. ve 5. etaplarındaki atıklar, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından tamamen temizlendi. Ekipler hem gecekondulardan kalan moloz yığınlarını hem de çöp atıklarını kaldırdı.

1 MİLYON METREKARELİK YEŞİL ALAN OLACAK

Son etapta yer alan 2 bin 175 gecekondunun yıkımını hak sahipleriyle uzlaşarak tamamlayan ve 2 bin 345 hak sahibi ile sözleşme imzalayan Büyükşehir Belediyesi, hak sahiplerine verilmek üzere de bin 214 konutun inşasını gerçekleştirecek. Projenin en önemli ayaklarından birini de vadiye yapılacak yeşil alan oluşturacak. Bölgenin çehresini de değiştirecek peyzaj çalışmaları kapsamında toplam projenin 1 milyon metrekarelik alanı yeşil alan olacak.

YAPIM ÇALIŞMALARI YAKINDA BAŞLAYACAK

Yeni konutların yapımına en kısa sürede başlamayı planladıklarını belirten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, “Amacımız hiç kimseyi üzmeden tam bir uzlaşı içinde ve herkesin hakkını vererek kentsel dönüşüm projesini tamamlamak ve uzun yıllardır sorun olarak kalan bölgeyi çözüme kavuşturmaktı. Bunu da başarmış olduk. Bir yandan sözleşmeler imzalanırken bir yandan da alan temizliği yapılan sahada inşallah en kısa zamanda yapım çalışmalarına başlayarak, vatandaşlarımızı evlerine kavuşturacağız” açıklamasını yaptı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Dikmen’deki çirkin görüntü nihayet sonlandı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 27 Kasım 2018 tarihinde saat 09 37’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Dikmen’deki çirkin görüntü nihayet sonlandı haberi güncellenecektir.

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