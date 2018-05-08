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Ankara Haberleri: Dikmen Vadisi'nde ağır tahribat

ANKARA HABERLERİ

Dikmen Vadisi'nde ağır tahribat

Doğahan GİRİTLİOĞLU
08.05.2018 - 14:55Son Güncelleme :

Dikmen Vadisi 3 ve 4’üncü Etap’ta şehir magandalarının yarattığı tahribat gün geçtikçe artıyor. Atık toplayıcılarının ‘karargâh’ haline getirdiği bölgede, çöp tepelerinin oluşturduğu mezbebelik görüntü dikkat çekiyor. Manzaraya şahit olan çevre sakinleri, “Başkent’e yakışmıyor” diyor.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Atık toplayıcılarının mesken edindiği, Dikmen Vadisi’nin 3 ve 4’üncü etaplarındaki tahribatın önüne geçilemiyor. Hürriyet Ankara’nın birçok kez gündeme getirdiği mezbelelik görüntü, gün geçtikçe daha da vahimleşiyor. Bölgede, milyonlarca lira değerindeki konut ve iş merkezi projeleri yükselmeye devam ederken, bir yandan da çöp dağları büyüyor. Dikmen ile Yıldız’ı birbirine bağlayan demir köprünün merdiven ve asansörleri kullanıma açılmadan harabeye döndü. Tahribatın ve çevre kirliliğinin her geçen yıl artarak devam ettiğine dikkat çeken çevre sakinlerinin şikayetleri üzerine Hürriyet Ankara Dikmen Vadisi’ni bir kez daha fotoğrafladı.

Dikmen Vadisinde ağır tahribat
KULLANILAMADAN PARAMPARÇA OLDU

Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 3 yıl önce başlatılan Dikmen Vadisi Projesi'nin bir parçası olan ve Dikmen ile Yıldız’ı birbirine bağlayan demir köprünün kullanıma açılamayan merdiven ve asansörleri paramparça durumda. Vatandaşların vadiye inebilmesi için inşa edilen merdiven ve asansörlerin yanı başında madde bağımlılarının kullandığı uyuşturucu madde düzenekleri dikkat çekiyor.

MANZARA ÇÖP DAĞLARI

Camekânları tuzla buz edilen asansörler, kabloları ve kapılarına zarar verilerek kullanılamaz duruma getirilmiş. Atık toplayıcılarının neden olduğu çöp dağları ise bölgedeki milyonluk dairelerin manzarası haline dönüştü.

Dikmen Vadisinde ağır tahribat
DİLENCİLER SARDI

Demir köprünün üzerindeki trafik lambalarında ise küçücük çocuklar kendilerini istismar eden kişiler tarafından zorla dilendiriliyor. Her gün binlerce arabanın geçtiği bölgede, küçücük çocuklar ‘Abi’, ‘Abla’ diye hitap ettikleri sürücülerden para topluyor. Daha sonra cam kırıklarıyla dolu camekanların arasından çıplak ayak yürüyerek evlerine dönüyor.

Etiketler: BAŞKENT

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Dikmen Vadisi'nde ağır tahribat hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 08 Mayıs 2018 tarihinde saat 14 55’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Dikmen Vadisi'nde ağır tahribat haberi güncellenecektir.

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