Dikmen Vadisi'nde ağır tahribat

Atık toplayıcılarının mesken edindiği, Dikmen Vadisi’nin 3 ve 4’üncü etaplarındaki tahribatın önüne geçilemiyor. Hürriyet Ankara’nın birçok kez gündeme getirdiği mezbelelik görüntü, gün geçtikçe daha da vahimleşiyor. Bölgede, milyonlarca lira değerindeki konut ve iş merkezi projeleri yükselmeye devam ederken, bir yandan da çöp dağları büyüyor. Dikmen ile Yıldız’ı birbirine bağlayan demir köprünün merdiven ve asansörleri kullanıma açılmadan harabeye döndü. Tahribatın ve çevre kirliliğinin her geçen yıl artarak devam ettiğine dikkat çeken çevre sakinlerinin şikayetleri üzerine Hürriyet Ankara Dikmen Vadisi’ni bir kez daha fotoğrafladı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 3 yıl önce başlatılan Dikmen Vadisi Projesi'nin bir parçası olan ve Dikmen ile Yıldız’ı birbirine bağlayan demir köprünün kullanıma açılamayan merdiven ve asansörleri paramparça durumda. Vatandaşların vadiye inebilmesi için inşa edilen merdiven ve asansörlerin yanı başında madde bağımlılarının kullandığı uyuşturucu madde düzenekleri dikkat çekiyor.

Camekânları tuzla buz edilen asansörler, kabloları ve kapılarına zarar verilerek kullanılamaz duruma getirilmiş. Atık toplayıcılarının neden olduğu çöp dağları ise bölgedeki milyonluk dairelerin manzarası haline dönüştü.

Demir köprünün üzerindeki trafik lambalarında ise küçücük çocuklar kendilerini istismar eden kişiler tarafından zorla dilendiriliyor. Her gün binlerce arabanın geçtiği bölgede, küçücük çocuklar ‘Abi’, ‘Abla’ diye hitap ettikleri sürücülerden para topluyor. Daha sonra cam kırıklarıyla dolu camekanların arasından çıplak ayak yürüyerek evlerine dönüyor.