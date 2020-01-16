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Ankara Haberleri: Dikimevi’nden Mamak’a 6 duraklı metro

ANKARA HABERLERİ

Dikimevi’nden Mamak’a 6 duraklı metro

Hürriyet Haber
16.01.2020 - 16:19 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Marsun Yavaş, Başkent’in trafik sorununu raylı sistemle aşmak istediklerini belirtti.

Hürriyet Haber

Yavaş, “Dikimevi’nden başlayıp Mamak’a gidecek, 6 duraklı bir metronun projesini hazırlıyoruz. Bunun yanında ele alacağımız bir metro hattını da halka soracağız. Biz metro yaparsak belediyeyi 15-20 yıl borçlandıracağız. Biz halka bunu sormadan yapmayız” dedi. Metro hatlarının haricinde iki tane hafif raylı sistem projesi planladıklarına değinen Yavaş, bu hatlardan birinin Bentderesi’nden başlayıp Kuğulu Park’tan döneceğini, diğerinin ise Siteler içinden geçerek Karapürçek’e gidecek bir hat olduğu bilgisini verdi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Dikimevi’nden Mamak’a 6 duraklı metro hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 16 Ocak 2020 tarihinde saat 16 19’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Dikimevi’nden Mamak’a 6 duraklı metro haberi güncellenecektir.

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