Dikimevi’nden Mamak’a 6 duraklı metro

Yavaş, “Dikimevi’nden başlayıp Mamak’a gidecek, 6 duraklı bir metronun projesini hazırlıyoruz. Bunun yanında ele alacağımız bir metro hattını da halka soracağız. Biz metro yaparsak belediyeyi 15-20 yıl borçlandıracağız. Biz halka bunu sormadan yapmayız” dedi. Metro hatlarının haricinde iki tane hafif raylı sistem projesi planladıklarına değinen Yavaş, bu hatlardan birinin Bentderesi’nden başlayıp Kuğulu Park’tan döneceğini, diğerinin ise Siteler içinden geçerek Karapürçek’e gidecek bir hat olduğu bilgisini verdi.