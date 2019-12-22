Dijital uygulamaların detayları anlatıldı

ATO'nun 15 No'lu Sıhhi Tesisat Malzemesi Satıcıları Meslek Komitesi'nin TİMKODER ve Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı ile birlikte düzenlediği “e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı” ATO Meclis Salonu'nda yapıldı. Elektronik dönüşümle ekonomide kayıt dışılığın azalacağına dikkat çeken Ankara Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, “Kayıt dışı çalışan işletme ile diğer işletmeleri aynı rekabete tabi tutup başarılı olmalarını bekleyemeyiz. Bu iki farklı işletmeyi karşı karşıya getirmemek bizim en önemli yükümlülüğümüz” dedi.



ÖRNEK OLUYORUZ

Karayılan, Ankara Vergi Dairesi olarak 2018 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 20 artışla 72,6 milyar lira vergi topladıklarını söyledi. Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı olarak sadece vergi toplama hizmeti yapmadıklarını hatırlatan Karayılan, 5 milyar nakit, geri kalanı da mahsuplaşma olmak üzere 8,5 milyar liralık da vergi iadesi gerçekleştirdiklerini bildirdi. Karayılan, gerçekleştirdikleri iade ile taleplerin yüzde 98'ini karşıladıklarını da söyledi. Elektronik belge dönüşümü konusunda başka ülkelere örnek olduklarını da kaydeden Karayılan, “Birçok ülke tarafından yerinde inceleme talepleri alıyoruz” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir İdaresi Grup Müdürü Yüksel Çelebi, bir sunum yaparak e-belge uygulamalarının sağladığı faydalar, e-belge oluşturulması, e-belge uygulama çeşitleri ve yararlanma yöntemleri hakkında ATO üyelerine bilgi verdi.