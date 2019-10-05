Dijital Göbeklitepe’ye yoğun ilgi

Cermodern’de açılan ve 2 bin 500 metrekarelik ana galeriye kurulan sergi, girişinde ziyaretçilerini buğday mayası kokusuyla karşılıyor. Ana alana gitmek için uzun ve yıldızların aydınlattığı karanlık bir yoldan yürüyen ziyaretçiler, 12 bin yıl öncesinin tehlikelere açık ortamını deneyimleme imkanı yakalıyor. Dijital ekranlarda kendi silüetlerini gören ziyaretçiler, bir süre sonra bunun başka silüetlerle karışmasına şahitlik ederek, güven ve tehlike kavramlarını sorgulayabiliyor. Ziyaretçileri, toplanma alanı olarak dizayn edilmiş ana sergide, Göbeklitepe’de bulunan 12 taş karşılıyor. Taşların üzerindeki el işaretlerinin tümüne aynı anda basılmasıyla 12 bin yıl öncesinin insanlarının sergiye özel görsel şovu başlıyor.

12 BİN YIL ÖNCESİNİN GÜNLÜK YAŞAMI

CerModern Kültür ve Sanat Programları Yönetmeni Zihni Tümer, “Göbeklitepe ile ilgili başka bir hikâye anlatmak, kazı alanını sanatsal bir yaklaşıma büründürmek istedik. Onun için dijital sanatları tercih ettik” dedi. Tümer, 12 bin yıl öncesinin insanının sıradan bir gününden hareket ettiklerini belirterek, o zamanın günlük rutinini ikonografik öğelerle ziyaretçilere yansıtmaya çalıştıklarını aktardı. Sergi, 31 Aralık’a kadar ziyarete açık kalacak.