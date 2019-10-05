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Ankara Haberleri: Dijital Göbeklitepe’ye yoğun ilgi

ANKARA HABERLERİ

Dijital Göbeklitepe’ye yoğun ilgi

Hürriyet Haber
05.10.2019 - 10:09Son Güncelleme :

Şanlıurfa’daki Göbeklitepe kazı alanından elde edilen bulguların dijital sanatlarla ifade edilmesini sağlayan “Göbeklitepe: The Gathering” dijital sergisini, 10 günde 4 bini aşkın kişi ziyaret etti.

Hürriyet Haber

Cermodern’de açılan ve 2 bin 500 metrekarelik ana galeriye kurulan sergi, girişinde ziyaretçilerini buğday mayası kokusuyla karşılıyor. Ana alana gitmek için uzun ve yıldızların aydınlattığı karanlık bir yoldan yürüyen ziyaretçiler, 12 bin yıl öncesinin tehlikelere açık ortamını deneyimleme imkanı yakalıyor. Dijital ekranlarda kendi silüetlerini gören ziyaretçiler, bir süre sonra bunun başka silüetlerle karışmasına şahitlik ederek, güven ve tehlike kavramlarını sorgulayabiliyor. Ziyaretçileri, toplanma alanı olarak dizayn edilmiş ana sergide, Göbeklitepe’de bulunan 12 taş karşılıyor. Taşların üzerindeki el işaretlerinin tümüne aynı anda basılmasıyla 12 bin yıl öncesinin insanlarının sergiye özel görsel şovu başlıyor.

12 BİN YIL ÖNCESİNİN GÜNLÜK YAŞAMI

CerModern Kültür ve Sanat Programları Yönetmeni Zihni Tümer, “Göbeklitepe ile ilgili başka bir hikâye anlatmak, kazı alanını sanatsal bir yaklaşıma büründürmek istedik. Onun için dijital sanatları tercih ettik” dedi. Tümer, 12 bin yıl öncesinin insanının sıradan bir gününden hareket ettiklerini belirterek, o zamanın günlük rutinini ikonografik öğelerle ziyaretçilere yansıtmaya çalıştıklarını aktardı. Sergi, 31 Aralık’a kadar ziyarete açık kalacak.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Dijital Göbeklitepe’ye yoğun ilgi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 05 Ekim 2019 tarihinde saat 10 09’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Dijital Göbeklitepe’ye yoğun ilgi haberi güncellenecektir.

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