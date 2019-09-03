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Ankara Haberleri: Devrilen TIR’a yolcu otobüsü çarptı

ANKARA HABERLERİ

Devrilen TIR’a yolcu otobüsü çarptı

AA
03.09.2019 - 14:58Son Güncelleme :

Ankara-İstanbul Çevreyolu'nun İstanbul istikametinde, 63 K 0452 plakalı TIR, Akıncı Gişeleri'ne bir kilometre kala sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Bu sırada aynı yöne giden 37 LJ 257 plakalı yolcu otobüsü de devrilen TIR’a çarptı.

AA

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kazada hafif yaralanan TIR sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Otobüsteki 44 yolcunun ise sağlık durumunun iyi olduğu ve yaralanan olmadığı belirlendi. Yolcular arasında bulunan ve olayın etkisiyle bayılan hamile kadına ise sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Devrilen TIR’ın yolu kapatması ve dorsesinde yüklü binlerce pet şişe suyun da çevreye dağılması nedeniyle kara yolu yaklaşık iki saat ulaşıma kapalı kalırken, bu nedenle uzun araç kuyruğu oluştu. Yolun trafiğe açılmasının ardından yolcu otobüsündekiler, firmanın bir başka otobüsüyle yolculuğa devam etti. 

Devrilen TIR’a yolcu otobüsü çarptı

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Devrilen TIR’a yolcu otobüsü çarptı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 03 Eylül 2019 tarihinde saat 14 58’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Devrilen TIR’a yolcu otobüsü çarptı haberi güncellenecektir.

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