Devrilen TIR’a yolcu otobüsü çarptı

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kazada hafif yaralanan TIR sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Otobüsteki 44 yolcunun ise sağlık durumunun iyi olduğu ve yaralanan olmadığı belirlendi. Yolcular arasında bulunan ve olayın etkisiyle bayılan hamile kadına ise sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Devrilen TIR’ın yolu kapatması ve dorsesinde yüklü binlerce pet şişe suyun da çevreye dağılması nedeniyle kara yolu yaklaşık iki saat ulaşıma kapalı kalırken, bu nedenle uzun araç kuyruğu oluştu. Yolun trafiğe açılmasının ardından yolcu otobüsündekiler, firmanın bir başka otobüsüyle yolculuğa devam etti.