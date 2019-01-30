Devlet Bahçeli: Ankara değerli bir yönetime kavuşacak

AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki’nin Çankaya Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki seçim bürosunu ziyaret eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, basına kapalı olarak geçekleşen görüşmenin ardından açıklama yaptı. Bahçeli özetle şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin oluşması sırasında başlatılmış olan Yenikapı ruhu cumhur ittifakı anlayışı süresi içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi bu seçimde de gönül birliği, sağduyu birlikteliğiyle hareket etmektedir. Adayımız Sayın Özhaseki’dir. Milliyetçi camia bütün kurum ve kuruluşlarıyla, davasına gönül vermiş arkadaşlarıyla Sayın Özhaseki’nin etrafında kenetlenerek çalışmalarını sürdürecektir. İnanıyorum ki 1 Nisan aynı zamanda Türkiye’de mahalli idareler seçimlerinin başarısıyla sonuçlanırken, Ankara da değerli bir yönetime kavuşarak Sayın Özhaseki’nin başkanlığında bir güzel hizmet süreci sürdürecektir. Allah kendilerine yardımcı olsun, başarılar diliyorum.”

ŞEFFAF BELEDİYECİLİK ÖRNEĞİ ORTAYA KOYACAĞIZ

Mehmet Özhaseki de Bahçeli’ye teşekkür ederek şöyle konuştu:

“Bugün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, çok değerli büyüğümüz Devlet Bahçeli Bey, seçim koordinasyon merkezimizi ziyarete geldiler, bizlere başarı dilediler. Bundan büyük bir memnuniyet duyduk, onur duyduk. İnşallah seçim sonuna kadar tüm Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlarımızla hareket ettiğimiz gibi daha sonraki yönetim içerisinde de aynı birlikteliği sürdürmekte kararlıyız. Bugün yukarıdaki sohbetimizde kendileri de işaret ettiler. Bu sadece belediye seçimi olmasının ötesinde başka anlamlarda taşıyan bir seçim. Bu seçimde hep birlikte gayret edeceğiz, uğraşacağız. Sonra da inşallah Ankara’da; şeffaf, adil, dürüst bir belediyecilik örneği ortaya koyacağız. Bunu da hep birlikte sağlayacağız. Değerli genel başkanımızın ziyareti bize güç verdi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum.”

DIŞKAPI’DAN SİTELER’E METRO

Özhaseki, önceki gün Siteler esnafı ile bir araya geldi. Bölgedeki imalathanelerin başka bir bölgeye taşınması gerektiğini mevcut dükkanların da showroom olarak düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Özhaseki şunları söyledi:

“Bulunduğumuz yer kıymetli bir lokasyon. Fakat buranın tamamının yeni bir çehreye ve düzenlemeye ihtiyacı var. Merkez haline getirebilirsek burada işler canlanır. Yeni bir mantıkla çarşımızı düzenlemeliyiz. Mobilya sektörünün Ankara’da geriye gitmesi benim içimi acıtıyor. Raylı sistem ağının da buraya bağlanması lazım. Dışkapı’dan dönüş verildiğinde 3-4 kilometre mesafeyle Siteler’e ulaşılabiliyor. İsterseniz Karapürçek’e kadar da uzatabilirsiniz. Şimdi bu hat üzerinde çalışılıyor. İki üç sene içerisinde bunu yaptığımızda burası mobilyanın merkezi olur” dedi.

DERNEKLERDEN DESTEK GELDİ

Ankara’daki 10 federasyon ve 186 dernek, dün Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde yaptıkları basın açıklamasıyla 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki’yi destekleyeceklerini açıkladı. Dernek temsilcileri adına konuşan Ankara’daki Konyalı Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Erkoç, “Sayın Mehmet Özhaseki’nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde ve bakanlık döneminde yaptığı hizmetleri Ankara’mız içinde yapacağına inanıyoruz” dedi.