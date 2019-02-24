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Ankara Haberleri: Dev yıldız Ankara’dan keşfedildi

ANKARA HABERLERİ

Dev yıldız Ankara’dan keşfedildi

Hürriyet Haber
24.02.2019 - 10:32Son Güncelleme :

Ankara Üniversitesi (AÜ) Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tolgahan Kılıçoğlu, 2 yıl süren gözlemleri sonucu, uzayda kimyasal tuhaf sıcak dev bir yıldız keşfetti.

Hürriyet Haber

Literatürde ‘HR 62’ koduyla bilinen ve kimyasal olarak tuhaflığı yeni keşfedilen yıldızın, güneşten 5 kat daha kütleli, 10 kat daha büyük, 2 kat daha sıcak ve dünyadan yaklaşık bin 250 ışık yılı (12 katrilyon kilometre) uzaklıkta olduğu tespit edildi. Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi'ne 2016’da teleskoplara takılan ve ‘tayfçeker’ olarak isimlendirilen teknoloji ile yıldızı gözlemlediğini kaydeden Kılıçoğlu, “Yıldız öncekilerden farklı olarak hem sıcak hem de dev olma özelliğine sahip. Bu özellikleri ile evrende benzerine çok nadir rastlanabilecek bir yıldızın doğasını rasathanemizdeki cihazlarla su yüzüne çıkartmış olduk. 90 milyon yıl yaşında olduğunu tahmin ediyoruz. Yıldızın, yıldızlara ilişkin yeni teorilerin geliştirilmesinde anahtar bir rol oynayacağını düşünüyorum” dedi. 

KEŞİF LİSTESİNE EKLEDİLER

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş de, “2 yıl önce yeni bir gezegen keşfeden Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğretim elemanlarımız, yakın zamanda da iki yıldızı uluslararası arenada keşif listelerine eklediler. Üniversitemizin Türkiye ve dünyada ses getiren, astronomi ve uzay ile ilgili başarılı çalışmalarına rasathanemizde sağladığımız yeni teknoloji ile artarak devam edeceğine inanıyorum” dedi. Selma KASAP/AA

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Dev yıldız Ankara’dan keşfedildi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 24 Şubat 2019 tarihinde saat 10 32’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Dev yıldız Ankara’dan keşfedildi haberi güncellenecektir.

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