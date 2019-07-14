Destanın üçüncü yılı

15 Temmuz hain darbe girişiminin 3’üncü yıl dönümü dolayısıyla Başkent’teki ilk program bugün Karşıyaka Mezarlığı’nda düzenlenecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindekiler saat 09.00’da Karşıyaka’da 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerini ziyaret edecek. Ardından darbecilerin hedefi olan Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı ile TÜRKSAT ziyaret edilecek. İhanet gecesinde bomba atılan TBMM’de 15 Temmuz özel oturumu gerçekleştirilecek. Saat 11.30’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’deki Şehitler Anıtına çelenk bırakacak.

MİLLET CAMİİ’NDE MEVLİT OKUTULACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla Millet Camii’nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutulacak. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında darbecilerin hedefi olan ve büyük hasar alan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nün yeni binasının açılışı da saat 16.00’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak. Açılış programında şehitler de anılacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” nedeniyle saat 19.30’da Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde de mevlit okutulacak. Mevlit programına Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katılacak. Bugün saat 06.00’dan yarın 06.00’ya kadar Büyükşehir Belediyesi’ne ait EGO otobüsleri, metro, Ankaray ve teleferik ücretsiz olacak.

KAHRAMAN MİLLETİMİZ ALÇAK PLANLARI BOŞA ÇIKARDI

Ankara Valisi Vasip Şahin Twitter hesabından 15 Temmuz mesajı yayımladı. Vali Şahin mesajında, “İçimizdeki hainleri maşa olarak kullanan çağdaş müstevlilerin istiklal ve istikbalimiz üzerindeki alçak planlarını sadece imanı, vatan aşkı ve bayrak sevdasıyla boşa çıkaran kahraman milletimizi saygıyla selamlıyor, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.

15 TEMMUZ TÜRK MİLLETİ İÇİN BİR MİLATTIR

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran da ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: “15 Temmuz Türk milleti için bir milattır. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ülküsü uğruna, demokrasi uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum, ruhları şad olsun. Tarihimizin en alçak ihanet girişimine göğüslerini siper ederek geçit vermeyen gazilerimizden de Allah razı olsun, onlara da minnet dolu selamlar gönderiyorum.”