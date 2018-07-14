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Ankara Haberleri: Destanın ikinci yılında kahramanları anacağız

ANKARA HABERLERİ

Destanın ikinci yılında kahramanları anacağız

Hürriyet Haber
14.07.2018 - 15:14Son Güncelleme :

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen hain darbe girişiminde şehit düşenler Başkent’te bugün çeşitli programlarla anılacak.

Hürriyet Haber

Bugün saat 11.00’de Ankara Valisi Ercan Topaca, şehit yakınları, gaziler ve sivil toplum kuruluşları, Karşıyaka’daki 15 Temmuz Şehitliği’ni ziyaret ederek 15 Temmuz şehitlerini dualarla anacak. Saat 19.00’da Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde de anma programı düzenlenecek. Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, bugün saat 21.00’de Kızılay Milli İrade Meydanı’nda 15 Temmuz şehitleri için anma programı düzenleyecek. Meydana kurulacak sahnede gaziler de o gece yaşadıklarını anlatacak. Dev ekranlardan milletimizin yazdığı kahramanlık destanını anlatan filmlerin de gösterimi yapılacak.

OTOBÜS VE METRO ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK

Vatandaşların aileleri ile birlikte etkinliklere daha kolay ulaşımı için EGO otobüsleri, metro ve Ankaray bugün saat 14.00 ile pazarı pazartesiye bağlayan gece sabaha karşı saat 04.00 arasında ücretsiz hizmet verecek. Ankaralılara birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Başkentlileri Kızılay Milli İrade Meydanı’nda buluşmaya davet etti. Büyükşehir Belediyesi ayrıca hain darbe girişiminde o gece Başkent sokaklarında yaşananlarla birlikte kahramanlık destanını anlatan fotoğraf karelerinden oluşan sergiler açacak. Ulus Heykel, Zafer Çarşısı ve Kızılay Metro’da açılacak sergiler, hafta boyunca gezilebilecek.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Destanın ikinci yılında kahramanları anacağız hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 14 Temmuz 2018 tarihinde saat 15 14’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Destanın ikinci yılında kahramanları anacağız haberi güncellenecektir.

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