Destanın ikinci yılında kahramanları anacağız

Bugün saat 11.00’de Ankara Valisi Ercan Topaca, şehit yakınları, gaziler ve sivil toplum kuruluşları, Karşıyaka’daki 15 Temmuz Şehitliği’ni ziyaret ederek 15 Temmuz şehitlerini dualarla anacak. Saat 19.00’da Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde de anma programı düzenlenecek. Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, bugün saat 21.00’de Kızılay Milli İrade Meydanı’nda 15 Temmuz şehitleri için anma programı düzenleyecek. Meydana kurulacak sahnede gaziler de o gece yaşadıklarını anlatacak. Dev ekranlardan milletimizin yazdığı kahramanlık destanını anlatan filmlerin de gösterimi yapılacak.

OTOBÜS VE METRO ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK

Vatandaşların aileleri ile birlikte etkinliklere daha kolay ulaşımı için EGO otobüsleri, metro ve Ankaray bugün saat 14.00 ile pazarı pazartesiye bağlayan gece sabaha karşı saat 04.00 arasında ücretsiz hizmet verecek. Ankaralılara birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Başkentlileri Kızılay Milli İrade Meydanı’nda buluşmaya davet etti. Büyükşehir Belediyesi ayrıca hain darbe girişiminde o gece Başkent sokaklarında yaşananlarla birlikte kahramanlık destanını anlatan fotoğraf karelerinden oluşan sergiler açacak. Ulus Heykel, Zafer Çarşısı ve Kızılay Metro’da açılacak sergiler, hafta boyunca gezilebilecek.