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Ankara Haberleri: Derslikten çıkıp adım adım öğreniyorlar

ANKARA HABERLERİ

Derslikten çıkıp adım adım öğreniyorlar

Doğahan GİRİTLİOĞLU-Ayça Gözde ÇETİN
14.12.2018 - 13:56Son Güncelleme :

‘Adım Ankara Adım Adım Ankara’ sloganıyla yola çıkan Ayrancı Anadolu Lisesi öğrencileri öğretmenleriyle beraber ayda bir dersliklerinden çıkarak Başkent’in önemli noktalarını ziyaret ediyor. En az 10 bin adım yürüyen öğrenciler, tarih hocalarından ziyaret ettikleri bölgeyi dinliyor.

Doğahan GİRİTLİOĞLU-Ayça Gözde ÇETİN

Öğrencilerine düzenli spor yapma alışkanlığı kazandırmak için harekete geçen Ayrancı Anadolu Lisesi’nin yöneticileri ve öğretmenleri ‘Adım Ankara Adım Adım Ankara’ adlı projede eğitim ve egzersizi birleştirdi. ‘Sağlıklı yaşam için harekete et’ sloganıyla bir araya gelen ‘Adım Ankara Adım Adım Ankara’ ekibi, ayda bir gün derslik yerine, Başkent’in tarihi ve kültürel noktalarını ziyaret ediyor. Öğrencilerin en az 10 bin adım yürümesi doğrultusunda hazırlanan programlara, farklı branşlardan öğretmenler de eşlik ediyor. Beden eğitimi hocalarından egzersiz için ideal nabız aralığını öğrenen öğrenciler, bir yandan da tarih öğretmenlerinden ziyaret ettiklerinin bölgenin tarihini, coğrafya öğretmenlerinden ise bölgenin iklim ve bitki örtüsünü öğreniyor. Proje Koordinatörü ve Beden Eğitim Öğretmeni Pervin Avşar, projenin amacını şu sözlerle anlattı:

DİSİPLİNLER ARASI İŞBİRLİĞİ

“Disiplinler arası işbirliğiyle yapılan bu çalışmada beden eğitimi, resim, müzik, coğrafya, tarih, yabancı dil derslerinin öğretmenleri gönüllü olarak yer alıyor. Projenin amacı öğrencilerin adım adım gezerek tarihsel ve coğrafi özellikleriyle, sportif ve rekreatif alanlarıyla yaşadıkları şehri tanımaları sağlamak.

BİLMEDİKLERİ ANKARA’YI KEŞFETTİLER

Çünkü Ankara’yı bilmiyorlar, gittikleri yerleri bilmiyorlar, şehri tanımıyorlar. Bir yandan Ankara’yı her yönden tanısınlar diğer yandan da her bir etkinlikte 10 bin adım ve üzeri atarak hareketli bir yaşamı alışkanlık haline getirsinler istedik. Kaymakamlık izniyle hayata geçen bu projeyle spor ve eğitimi bir arada yapmalarının faydasını gördüler.”

SERGİ, REHBER VE KLİP OLACAK

Ayrancı Anadolu Lisesi Müdür Yardımcı Fatma Gökbender, ziyaretlerden elde edilen verilerin de çeşitli branşlarda kullanılacağını belirterek, “Yürünen yerlerde çekilen fotoğraflardan oluşan sergi açacağız. Öğrenci günlüklerindeki Başkent’i tanıtan yazılardan oluşturulan ‘Ankara Turizm Rehberi’ ile web sayfası hazırlayacağız. Ayrıca ‘Yürüyen Gözlerle Ankara’ adlı kısa filmi ve gezilerde söylenen şarkıların yer aldığı ‘Ankara İçin Söyle’ klibi de programlarımız tamamlanınca yayınlanacak” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Derslikten çıkıp adım adım öğreniyorlar hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 14 Aralık 2018 tarihinde saat 13 56’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Derslikten çıkıp adım adım öğreniyorlar haberi güncellenecektir.

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