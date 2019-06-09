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Ankara Haberleri: Dersimiz böcekler

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Dersimiz böcekler

Hürriyet Haber
09.06.2019 - 10:06Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, ‘Böcek Şenlik Okulu’nda aldıkları eğitimlerin ardından böcek korkusunu yenmeyi başardı. Ziraat Fakültesi Müzesi’ni de gezen minikler, atraplarla böcek yakaladı.

Hürriyet Haber

Ankara Büyükşehir Belediyesi 24. Dönem Çocuk Meclisi üyeleri, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından düzenlenen ‘Böcek Şenlik Okulu’nu ziyaret etti. Böcekler konusunda farkındalık kazandırmayı ve ekoloji bilincini geliştirmeyi amaçlayan okulda böcekler hakkında bilgiler alan çocuklar, eğitimlerin ardından böcek korkusunun önüne geçmeyi başardı.

ÇİZGİ FİLMLE ÖĞRENDİLER

Birbirinden farklı böceklerin özelliklerinin anlatıldığı eğitim programında, böceklerin yaşam şekillerini öğrenen çocuklar, hem pratik hem de uygulamalı eğitim aldı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Özkan tarafından verilen derste; doğa dengesinden besin zincirine kadar birçok bilgi çocuklara anlatıldı. Çocuklar, çizgi film ve drama oyunları ile de böcek dünyasını daha yakından tanıma fırsatı buldu.

YAKINDAN İNCELEME İMKÂNI BULDULAR

Çocuklar ayrıca fakültenin ağaçları ve çiçekleri arasında atraplarla böcek yakaladı ve mikroskopla böcekleri yakından inceleme şansı buldu. Dünyanın en büyük hamam böceği olarak bilinen Madagaskar hamam böceğiyle ilgili bilgi alan çocuklar daha sonra Ziraat Fakültesi Müzesi’ni de gezdi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Dersimiz böcekler hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 09 Haziran 2019 tarihinde saat 10 06’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Dersimiz böcekler haberi güncellenecektir.

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