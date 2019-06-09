Dersimiz böcekler

Ankara Büyükşehir Belediyesi 24. Dönem Çocuk Meclisi üyeleri, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından düzenlenen ‘Böcek Şenlik Okulu’nu ziyaret etti. Böcekler konusunda farkındalık kazandırmayı ve ekoloji bilincini geliştirmeyi amaçlayan okulda böcekler hakkında bilgiler alan çocuklar, eğitimlerin ardından böcek korkusunun önüne geçmeyi başardı.

ÇİZGİ FİLMLE ÖĞRENDİLER

Birbirinden farklı böceklerin özelliklerinin anlatıldığı eğitim programında, böceklerin yaşam şekillerini öğrenen çocuklar, hem pratik hem de uygulamalı eğitim aldı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Özkan tarafından verilen derste; doğa dengesinden besin zincirine kadar birçok bilgi çocuklara anlatıldı. Çocuklar, çizgi film ve drama oyunları ile de böcek dünyasını daha yakından tanıma fırsatı buldu.

YAKINDAN İNCELEME İMKÂNI BULDULAR

Çocuklar ayrıca fakültenin ağaçları ve çiçekleri arasında atraplarla böcek yakaladı ve mikroskopla böcekleri yakından inceleme şansı buldu. Dünyanın en büyük hamam böceği olarak bilinen Madagaskar hamam böceğiyle ilgili bilgi alan çocuklar daha sonra Ziraat Fakültesi Müzesi’ni de gezdi.