Dersimiz böcek

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Entomoloji Anabilim Dalı tarafından hayata geçirilen Böcek Şenlik Okulu (BÖŞO) düzenlediği atölye çalışmalarıyla doğanın en büyük canlı grubu olan böcekler hakkında farkındalık yaratıyor. Fakülteye bağlı bitki koruma bölümü müzesindeki böcek koleksiyonundan yararlanılarak gerçekleştirilen eğitimler, ekolojik bilinçlenmeyi artırmayı amaçlıyor. Atölye çalışmalarına katılanlar, resimlerini gördüğü zararlı böceklerin yanı sıra ürünlerinden yararlandığımız (arı, bal böceği) ve faydalı böcekleri (parazitoitler ve predatörler) doğrudan ya da büyüteçle inceleme şansı yakalıyor. 2 saatlik bir eğitimin böcek korkusunu yenmeye yeterli olduğunu dile getiren BÖŞO Program Yürütücüsü Cem Özkan, “Korku, yaş ilerledikçe artıyor. Çocuk eğitimi olarak başladık, öğretmen eğitimi olarak devam ediyoruz” dedi. Özkan çalışmalar hakkında şunları söyledi:

YAŞ İLERLEDİKÇE ARTIYOR

“Toplumda yeterli miktarda ekoloji farkındalığı olduğuna inanmıyoruz. Öğrencilere doğayı öğretmeden bilim insanı olmasını istiyoruz. Eğitim bilimleri fakültelerinde böyle bir eğitim yok. 11 yıllık bir çalışma sonucu toplumda ekoloji farkındalığı oluşturmak için böyle bir okul kurduk. Doğa farkındalığı yoksa, bilimde, sanatta, edebiyatta başarı elde etme şansı yok. Mühendislik doğanın taklidi, ama insanlar doğadan korkuyor. Biz bu eğitimlere çocukların korktuğu bir alandan başladık. Korkunun yaş arttıkça ilerlediğini fark ettik.

ÖĞRETENLERE ÖĞRETMEYE BAŞLADIK

Korku anaokulunda, kreşte yüzde 5 iken, ilkokul 4‘te yüzde 80’e kadar çıkıyor. Öğrencilere yönelik çalışmaların sonunda fark ettik ki öğretmenler çocuklardan fazla korkuyor. Bir öğretmen ders anlatırken sınıfa bir arı giriyor, korkuyla bağırıyor. Burada otomatik olarak o sınıftaki çocuğa da korku aşılanıyor. Çocuk eğitimi olarak başladık ama öğretmen eğitimi olarak devam ediyoruz. Yeni nesil öğretmenlerde yüzde 80 korku var. Bunun nedeni çok basit; tecrübeli öğretmenlerimiz doğayla iç içe yaşıyordu.”

EĞİTİMLER ÜCRETSİZ

Atölye çalışmalarını Türkiye’nin dört bir yanındaki devlet okulları ve dezavantajlı okullara ücretsiz olarak sağladıklarını dile getiren Özkan, “Doğanın üçte ikisini böcekler oluşturuyor. Korku yüzde 80 iken 2-3 saatlik eğitimler sonunda yüzde 5’in altına düşüyor. Böceklerden korkulmaması gerektiğini öğreniyorlar” diye konuştu.