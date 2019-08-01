Deri nakliyle sağlığına kavuştu

Seyir halinde alev alan otomobilinin içinde sadece 2 saniye kalmasına rağmen vücudunun çeşitli yerlerinde ağır yanıklar oluşan Selvan Pala, Ankara Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedavi altına alındı. Yanık Merkezi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Ahmet Çınar Yastı ve ekibinin yaptığı müdahalede, vücudunda 2 ve 3'üncü derece yanıklar oluştuğu tespit edilen Pala'ya, vücudundan deri nakli uygulandı. Tedavi sürecine ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Yastı, hastanın merkeze geldiğinde vücudunun yüzde 50'ye yakınının yanmış olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Yastı, "Tedavi sürecinde, ilk olarak ölü derilerin çıkarılması ameliyatları yapıldı. İkinci derece derin olan yanık yerlerinde ise deri benzerlerini kullandık" dedi. Hastanın eklem yerlerinde hareket kısıtlığını önlemek için de yama ameliyatı yaptıklarını anlatan Yastı, "Sol elinin üstü ve sol dirseğinde hareket kısıtlığı yapacak yerlerde deri nakli uyguladık" ifadelerini kullandı.

ESKİ HAYATINA DEVAM EDECEK

Prof. Dr. Yastı, yanık tedavisinde önemli olanın hastayı akut yanık şokundan kurtarmak olduğunu vurgulayarak, "Hastamız yaşadı ama topluma hareket bozukluğu ya da organ kayıplarıyla gönderirseniz bu hastalar için çok travmatik durumlara sebep olabiliyor. Hastamız, kliniğe yatışından itibaren de fizyoterapistlerimiz eşliğinde fizik egzersizleri yapıyor. Tedavisi tamamlandıktan sonra da eski hayatına devam edecek" bilgisini verdi.

27 yaşındaki Selvan Pala, alev topuna dönen aracından son anda kurtulduğunu belirterek, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Yenimahalle'de bir akaryakıt istasyonunda LPG'li otomobiline yakıt aldıktan çok kısa süre sonra aracının alevler içinde kaldığını söyleyen Pala, "Arabayı çalıştırdım daha 50 metre bile ilerlemeden arabanın içi bir anda alev aldı. Kendimi hemen dışarı attım. Yanan arabanın içinden can havliyle çıktım. Çok kısa süre alevlere maruz kaldım ama vücudumun büyük bölümünde yanıklar oluştu" dedi.

YAŞADIKLARIMA İNANAMIYORUM

Yanan aracının son haline baktığında yaşadıklarına bir türlü inanamadığını dile getiren Pala, "Arabaya baktığımda yaşadığım için 'Çok şükür' diyorum, arabanın erimeyen yeri kalmamış. Aracın içinde sadece 2 saniye kaldım, daha uzun kalabilirdim. Bu yanıklar da daha derin olabilirdi" diye konuştu. Yoğun bakım servisinde iki haftadır tedavi gördüğünü belirten Pala, hastaneye ilk geldiğinde durumunun çok kötü olduğunu söyledi. Alevler nedeniyle yüzünün yandığını, derisinin kalktığını ve her yerinin su topladığını anlatan Pala, "Kolumu oynatamıyor, yürüyemiyordum. Yüzüm simsiyahtı, çok kötüydü. Tedaviler sayesinde çok daha iyi duruma geldi. Sadece kulaklarımda biraz yanık kaldı. Hocalarımız tedavimi titizlikle yürütüyor, özel olarak ilgileniyorlar" ifadelerini kullandı.