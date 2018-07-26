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Ankara Haberleri: Dereye kanalizasyon akıyor balıklar ölüyor

ANKARA HABERLERİ

Dereye kanalizasyon akıyor balıklar ölüyor

Recep DURAN-Huri KILIÇKAYA
26.07.2018 - 09:50Son Güncelleme :

Sincan Yenikent’teki Zir Vadisi’nde, bir çevre felaketi yaşanıyor. Vadiden geçen Zir Deresi (Ova Çayı), suya karışan kanalizasyon nedeniyle leş gibi akarken, balıklar ölüyor.

Recep DURAN-Huri KILIÇKAYA

Evliya Çelebi’nin ünlü Seyahatname’sinde anlatılan Zir Vadisi, çevre kirliliği ve doğaya yapılan saygısızlıkla can çekişiyor.

Kanalizasyon suyunun aktığı Ova Çayı olarak da bilinen Zir Deresi’ndeki balıklar ve kaplumbağaların bir bir ölmeye başladığını anlatan bölge sakinlerinden Kamil Aydoğan, “Bir değil, tam dört yerden kanalizasyon dereye karşıyor” diyerek, durumun vahametini gözler önüne seriyor. Dereden akan suyun renginin de değiştiğine dikkat çeken Kamil Aydoğan, yetkililere sesleniyor:

SESİMİZİ DUYURAMADIK

“Zir Deresi’ndeki çevre kirlilikleri, Ankara Çayı’ndan daha kötü bir hale geldi. Biz, bu durumu çeşitli kurum ve kuruluşlara yazmaya çalıştık ama bir türlü sesimizi duyuramadık. Son çare olarak da yargıya başvurduk.

TAM 4 YERDEN KARIŞIYOR

Çoğlu Köyü’nün (Çoğu Mahallesi) ve 3 bin 500 konutlu TOKİ’nin bağlı olduğu kanalizasyon, dereye akıyor. Bunun dışında dereye karışan üç ayrı kanalizasyon daha var.

Dereye kanalizasyon akıyor balıklar ölüyor

BİR SONUÇ ALAMADIK

Geçen cumartesi günü de balıklar, kurbağalar, kaplumbağalar ölmeye başladı. Devlet Su İşleri’ne gittik, endişelerimizi anlattık. Ancak, halen bir sonuç alamadık.”

GÖZ GÖRE GÖRE YOK OLUYOR

Zir Vadisi’nin tarihi yapılarıyla da Ankara’ya turist çeken bölgelerinden biri olduğuna dikkat çeken Kamil Aydoğan, “Yıldırım Beyazıt döneminden kalma köprüler var. Bu köprüler de bakımsız, kaderine terk edilmiş halde. Zir Vadisi göz göre göre yok oluyor” diyor.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Dereye kanalizasyon akıyor balıklar ölüyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 26 Temmuz 2018 tarihinde saat 09 50’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Dereye kanalizasyon akıyor balıklar ölüyor haberi güncellenecektir.

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