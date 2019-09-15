Depreme ‘Dodurga’ neden oluyormuş

Prof. Dr. Sözbilir, bu fayın 2000 yılında 6.1 büyüklüğünde deprem ürettiğini hatırlatarak, “Bu fay 28 kilometre uzunluğunda ve sol yanal doğrultu atımlı bir fay. Kuzey Anadolu fayına yaklaşık dik gelişmiş ve sadece 15 kilometre uzaklıkta bir fay.

Dodurga fayının maksimum üretebileceği depremin büyüklüğü 6.7’dir. Bu nedenle bölgenin sismik açıdan dikkatlice izlenmesi gerekiyor. Depremler bir kaç gün daha sürebilir” ifadelerini kullandı.