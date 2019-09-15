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Ankara Haberleri: Depreme ‘Dodurga’ neden oluyormuş

ANKARA HABERLERİ

Depreme ‘Dodurga’ neden oluyormuş

AA-DHA
15.09.2019 - 15:52Son Güncelleme :

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Çankırı’da meydana gelen ve Ankara’da da hissedilen depremler depremlere Dodurga fayının neden olduğunu, fayın en fazla 6.7 büyüklüğünde deprem üretebileceğini belirtti.

AA-DHA

Prof. Dr. Sözbilir, bu fayın 2000 yılında 6.1 büyüklüğünde deprem ürettiğini hatırlatarak, “Bu fay 28 kilometre uzunluğunda ve sol yanal doğrultu atımlı bir fay. Kuzey Anadolu fayına yaklaşık dik gelişmiş ve sadece 15 kilometre uzaklıkta bir fay.
Dodurga fayının maksimum üretebileceği depremin büyüklüğü 6.7’dir. Bu nedenle bölgenin sismik açıdan dikkatlice izlenmesi gerekiyor. Depremler bir kaç gün daha sürebilir” ifadelerini kullandı. 

Depreme ‘Dodurga’ neden oluyormuş

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Depreme ‘Dodurga’ neden oluyormuş hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 15 Eylül 2019 tarihinde saat 15 52’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Depreme ‘Dodurga’ neden oluyormuş haberi güncellenecektir.

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