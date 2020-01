Depremde bunlara dikkat!

Türkiye, 22 kişinin hayatını kaybettiği, binin üzerinde vatandaşın yaralandığı Elazığ’daki 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yeniden deprem gerçeğiyle yüzleşti. Kilis’ten Samsun’a, Irak’tan Suriye’ye kadar çok büyük bir bölgede hissedilen önceki akşamki depremde Elazığ ve Malatya’da yıkımlar yaşanırken; tüm ülke seferber oldu. Bakanlıklar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yardım kuruluşları, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin de aralarında bulunduğu çevre illerdeki belediyeler bölgeye ekiplerini yolladı. Vatandaşlar da yardım kampanyalarına ve bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarına destek oldu.

346 ALANA YENİLERİ EKLENDİ

Diğer yandan yıkımlara ve can kayıplarına sebep olan Elazığ’daki depremden bir gün önce 12 dakika arayla iki kez sallanan Başkent’te de ‘deprem korkusu’ geçmiş değil. Gözler, olası bir depremde vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla her il ve ilçede belirlenen ‘afet ve acil toplanma alanları’ ile ‘deprem çantasında bulunması gerekenlere’ çevrilmiş durumda. Mevcut rakam bilinmemekle birlikte kentte, Ankara Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün 2016’da hazırladığı ‘Ankara Afet Müdahale Planı’na göre 346 ‘toplanma alanı’ bulunuyor. Toplanma alanların bilgisine, AFAD’ın internet sitesinden ve E-Devlet (https://www.turkiyegov.tr) üzerinden ‘acil toplanma alanı sorgulama’ başlığına tıklanarak ulaşılabiliyor.

OYUN PARKLARI, OKUL BAHÇELERİ, CAMİLER

Toplam rakam belli olmamakla birlikte Başkent’te, olası bir deprem ya da afet durumunun ardından yaşanacak kaosun etkisini en kısa süreye indirmek ve vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla belirlenen toplanma alanları arasında mahallelerdeki çocuk oyun ve dinlenme parkları, okul bahçeleri, cami avluları, pazar yerleri ile üniversite stadyumları ve alışveriş merkezi otoparkları bulunuyor. Bu alanların büyük kısmı, nüfus yoğunluğunun fazla olduğu kent merkezinde yer alıyor.

KOCATEPE, KURTULUŞ, SEĞMENLER

Başkent’in simgeleşen mekânlarının da yer aldığı kent merkezindeki büyük toplanma alanlarından bazıları ise şunlar:

“Gençlik Parkı, Altınpark, Mamak Aşık Veysel Parkı, Keçiören Botanik Parkı, Gölbaşı Atatürk Sahil Parkı, Kocatepe Camii avlusu, Kurtuluş Parkı, 50. Yıl Parkı, Kuğulu Park, Seğmenler Parkı, Portakal Çiçeği Parkı, Göksu Park, ODTÜ Devrim Stadı, Sincan Lale Parkı, Harikalar Diyarı, Çakırlar Kavşağı, Gazi Üniversitesi Stadı, Yenimahalle Cemre Parkı.”

DEPREM ÇANTASINDA NELER OLMALI?



Uzmanlara göre deprem sonrası ilk 72 saat hayati önem taşıyor ve acil ihtiyaçlar ile değerli evrakların saklandığı bir ‘Afet ve Acil Durum Çantası’ hazırlamak gerekiyor. AFAD’ın 6 alt başlıkta yayınladığı ‘Afet ve Acil Durum Çantasının İçerisinde Neler Olmalı?’ başlıklı açıklamasına göre deprem çantasında olması gerekenler şunlar:

* Gıda: Konserve, kuru meyve, tahin–pekmez, meyve suyu gibi yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen, çabuk bozulmayan gıdalar.

* Önemli belge fotokopileri: Nüfus cüzdanı, ehliyet gibi kimlik kartları, tapu, sigorta, ruhsat belgeleri, zorunlu deprem poliçesi, diplomalar, pasaport, banka cüzdanı, evcil hayvan sağlık karnesi.

* Giyecekler: İç çamaşırı, çorap, yağmurluk, iklime uygun giysiler.

* Su: Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.

* Hijyen malzemeleri: Sabun ve dezenfektanlar, diş fırçası ve macunu, ıslak mendil, tuvalet kâğıdı, hijyenik ped,

* Diğer malzemeler: İlk yardım çantası, uyku tulumu veya battaniye, çakı, düdük, küçük makas, kâğıt, kalem, pilli radyo, el feneri ve yedek piller.

GÖRÜŞMELERİ KISA TUTUN

AFAD, Elazığ’daki depremin ardından önceki akşam sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ile afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi için yapılması gerekenlere de dikkat çekti. Böyle durumlarda iletişimin hayati önem taşıdığının vurgulandığı paylaşımlarda, “Haberleşmelerinizi SMS ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının. Telefon görüşmelerinizi kısa tutun” uyarısında bulunuldu.

BİR GÜN ÖNCE AKYURT SALLANDI

Akyurt’ta, 23 Ocak Perşembe günü saat 06.42’de 3.8, 06.54’te de 4.5 büyüklüğünde iki deprem oldu. Sabaha depremle uyanan ilçede vatandaşlar panik yaşadı. İlçeyi ziyaret eden Ankara Valisi Vasip Şahin, can ve mal kaybının yaşanmadığını; birkaç evde ufak çaplı hasarlar oluştuğunu açıkladı.