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Ankara Haberleri: Depoda araç parçalarken suçüstü yakalandılar

ANKARA HABERLERİ

Depoda araç parçalarken suçüstü yakalandılar

Fevzi KIZILKOYUN
29.06.2019 - 15:33Son Güncelleme :

Ankara’da araç çalıp parçalayarak satan çeteye yönelik olarak 3 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 7 kişi yakalandı. Çete üyeleri, hurdacılar sitesinde bir depoya yapılan baskında ise çaldıkları aracı parçalarken suçüstü yakalandı.

Fevzi KIZILKOYUN

Çete lideri olduğu iddia edilen “balta” lakaplı Necati D.’nin çok sayıda oto hırsızlık suçundan sabıkası olduğu öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen Asayiş Müdürlüğü Oto Hırsızlık ekipleri, oto hırsızlarına yönelik projeli çalışma başlattı. Yaklaşık 3 aylık teknik-fiziki takibin ardından liderliğini “Balta” lakaplı Necati D.’nin yaptığı oto hırsızlık çetesinin izine ulaşan polis, Ankara, Antalya ve Konya’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda çete lideri olduğu iddia edilen Necati D.’nin de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

PARÇALAYIP SATIYORLAR

Şüphelilerin depo olarak kullandığı adreslere yapılan baskınlarda el koyulan çalıntı 6 araç sahiplerine teslim edildi. İvedik Hurdacılar Sitesi’nde bir depoya yapılan baskında ise 3 çete üyesinin çaldıkları bir aracı parçalarken suçüstü yakalandığı öğrenildi. Oto hırsızlık çetesinin önce keşif yaptığı, uzun süreli aynı noktada park halinde duran araçları belirlediği, keşif çalışmalarının ardından bu araçları çaldığı öğrenildi. Çetenin çaldıkları üst model araçları aynı gün içinde şehir dışına çıkarttıkları, daha sonra change yaptıkları bu araçları sattıkları ortaya çıktı. Çetenin, çaldıkları düşük model otomobil veya kamyonetleri ise hurdacılar sitesinde depo olarak kullandıkları iş yerine götürdükleri, burada parçalayarak sattıkları belirlendi. 

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Depoda araç parçalarken suçüstü yakalandılar hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 29 Haziran 2019 tarihinde saat 15 33’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Depoda araç parçalarken suçüstü yakalandılar haberi güncellenecektir.

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