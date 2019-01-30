Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Demirtepe çatlağı

Ankara Haberleri: Demirtepe çatlağı

ANKARA HABERLERİ

Demirtepe çatlağı

Sedat CENİKLİ
30.01.2019 - 16:51Son Güncelleme :

Ankara’da trafiğin yoğun olduğu Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Demirtepe Köprüsü üzerinde çatlak oluştu.

Sedat CENİKLİ

Yoldaki çatlak, geçen aylarda etkili olan yağışların ardından derinleşti ve genişledi. Her gün binlerce vatandaşın aracıyla geçtiği köprüdeki çatlak tedirginliğe neden olurken, sürücüler köprü üzerine geldiklerinde ani fren yaparak hızlarını düşürüyor. Kaza tehlikesine dikkat çeken vatandaşlar, köprünün incelenmesi gerektiğini belirterek, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne sesleniyor:
“Çatlağın sebebinin asfaltta mı yoksa köprü betonunda mı olduğu incelenmeli. Gün geçtikçe daha da açılıp, derinleşiyor. Fay hattı gibi. Köprünün altından da üstünden de binlerce araç geçiyor. Büyük bir kaza yaşanmadan önlem alınmalı. Acil müdahale edilmesi gerek.”

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Demirtepe çatlağı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 30 Ocak 2019 tarihinde saat 16 51’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Demirtepe çatlağı haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Bilkent’te dijitalleşen turizmi tartıştılar

Bilkent’te dijitalleşen turizmi tartıştılar

Açılış zehir oldu

Açılış zehir oldu

Ankara için şarkı yazsam ilham kaynağım soğuğu olurdu

Ankara için şarkı yazsam ilham kaynağım soğuğu olurdu

Mikro milliyetçilik ayıp bir şey

Mikro milliyetçilik ayıp bir şey

Kaçak döküme uydu takibi

Kaçak döküme uydu takibi

Mansur Yavaş: “Özhaseki yarışamaz görüntüsü oluştu”

Mansur Yavaş: “Özhaseki yarışamaz görüntüsü oluştu”

Altındağ’ın küçük Halep’i

Altındağ’ın küçük Halep’i

Bahçeli’den Özhaseki’ye sürpriz ziyaret

Bahçeli’den Özhaseki’ye sürpriz ziyaret

﻿

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara2 DERECE
Yol durumu »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.