Demirtepe çatlağı

Yoldaki çatlak, geçen aylarda etkili olan yağışların ardından derinleşti ve genişledi. Her gün binlerce vatandaşın aracıyla geçtiği köprüdeki çatlak tedirginliğe neden olurken, sürücüler köprü üzerine geldiklerinde ani fren yaparak hızlarını düşürüyor. Kaza tehlikesine dikkat çeken vatandaşlar, köprünün incelenmesi gerektiğini belirterek, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne sesleniyor:

“Çatlağın sebebinin asfaltta mı yoksa köprü betonunda mı olduğu incelenmeli. Gün geçtikçe daha da açılıp, derinleşiyor. Fay hattı gibi. Köprünün altından da üstünden de binlerce araç geçiyor. Büyük bir kaza yaşanmadan önlem alınmalı. Acil müdahale edilmesi gerek.”