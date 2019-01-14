Demirel ikametgâh aldıran seçmenleri uyardı

Dernek üyelerini Belediye Meclis Salonu’nda ağırlayan Başkan Demirel, 31 Mart yerel seçimlerinde memleketlerinde oy kullanmak için ikametini Etimesgut’tan aldıran seçmenleri uyararak, şunları söyledi:

“Herkes yaşadığı şehirde oyunu kullanmalıdır. Etimesgut’ta yaşayıp, belediyenin hizmetlerinden yararlanıp, seçim zamanı nüfus kaydını başka yere aldırarak, akrabasının muhtar seçilmesi ya da memleketindeki beldesinin belediye başkanı için oy kullanmak doğru bir yaklaşım değildir. Bizim nüfusumuz 600 bini aşmıştır, ancak resmi nüfusumuz 565 binlerdedir. Dolayısı ile yerel seçimlerde 40 bin civarında seçmen kaybetmiş oluyoruz. 565 bin nüfusa göre aldığımız payla, 600 bin nüfusa göre hizmet üretmek zorunda kalıyoruz. 40 bin nüfus, orta halli bir ilçe belediyesi demektir. Seçimde, bir ilçe kadar nüfus ve seçmen kaybına razı olmamız mümkün değildir. Bu aynı zamanda kul hakkıdır. Lütfen hiç kimse seçimde kaydını ilçemiz dışında başka bir yere aldırmaya teşebbüs etmesin. Diğer vatandaşlarımıza da bunun önemini anlatalım.”