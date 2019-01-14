Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Demirel ikametgâh aldıran seçmenleri uyardı

Ankara Haberleri: Demirel ikametgâh aldıran seçmenleri uyardı

ANKARA HABERLERİ

Demirel ikametgâh aldıran seçmenleri uyardı

Hürriyet Haber
14.01.2019 - 15:34Son Güncelleme :

Kırıkkale Güzelyurtlular Derneği Başkanı Veysel Murat ve dernek üyeleri, 31 Mart yerel seçimlerinde cumhur ittifakının adayı olarak gösterilen Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Hürriyet Haber

 

Dernek üyelerini Belediye Meclis Salonu’nda ağırlayan Başkan Demirel, 31 Mart yerel seçimlerinde memleketlerinde oy kullanmak için ikametini Etimesgut’tan aldıran seçmenleri uyararak, şunları söyledi:
“Herkes yaşadığı şehirde oyunu kullanmalıdır. Etimesgut’ta yaşayıp, belediyenin hizmetlerinden yararlanıp, seçim zamanı nüfus kaydını başka yere aldırarak, akrabasının muhtar seçilmesi ya da memleketindeki beldesinin belediye başkanı için oy kullanmak doğru bir yaklaşım değildir. Bizim nüfusumuz 600 bini aşmıştır, ancak resmi nüfusumuz 565 binlerdedir. Dolayısı ile yerel seçimlerde 40 bin civarında seçmen kaybetmiş oluyoruz. 565 bin nüfusa göre aldığımız payla, 600 bin nüfusa göre hizmet üretmek zorunda kalıyoruz. 40 bin nüfus, orta halli bir ilçe belediyesi demektir. Seçimde, bir ilçe kadar nüfus ve seçmen kaybına razı olmamız mümkün değildir. Bu aynı zamanda kul hakkıdır. Lütfen hiç kimse seçimde kaydını ilçemiz dışında başka bir yere aldırmaya teşebbüs etmesin. Diğer vatandaşlarımıza da bunun önemini anlatalım.”

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Demirel ikametgâh aldıran seçmenleri uyardı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 14 Ocak 2019 tarihinde saat 15 34’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Demirel ikametgâh aldıran seçmenleri uyardı haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Eryaman Stadı’nda Son sürat çalışma

Eryaman Stadı’nda Son sürat çalışma

Ankaralılar ufak şeyleri mesele etmez

Ankaralılar ufak şeyleri mesele etmez

Suistimallerin önüne geçilmeli

Suistimallerin önüne geçilmeli

Düşenin dostu Kimsesizler Oteli

Düşenin dostu Kimsesizler Oteli

Beyaz baston yürüyüşü

'Beyaz baston' yürüyüşü

Sokak hayvanlarına sahip çıkıyorlar

Sokak hayvanlarına sahip çıkıyorlar

Gecekonduda tüp patladı

Gecekonduda tüp patladı

Tek çare ters yön

Tek çare ters yön

﻿

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara3 DERECE
Yol durumu »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.