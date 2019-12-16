Demir atları yönetmelik sevindirdi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı ‘Bisiklet Yolları Yönetmeliği’nin, önceki günkü Resmi Gazete’de yayımlarak yürürlüğe girmesiyle, yeni yapılacak imar planlarında ayrılmış bisiklet yollarına ve bisiklet park istasyonlarına yer verilmesi zorunlu hale geldi. Bisiklet yollarının, ulaşım ihtiyacını güvenli şekilde karşılamak amacıyla yapılacağının ve diğer ulaşım türleriyle entegre edilen bütünsel bir ağ şeklinde planlanacağının vurgulandığı yönetmeliği değerlendiren Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (ABİDOSD) Başkanı Murat Yumrutaş, “Bütün belediyeler için bisiklet yollarının nasıl olacağı konusunda büyük bir anahtar, kılavuz” dedi. Hürriyet Ankara’ya açıklamalarda bulunan Yumrutaş, şunları söyledi:

YENİ PLANLARA MECBUR KILINDI

“Önceki yönetmelikte değiştirilmesi gerekenler vardı ve düzeltildiğini görüyoruz. Yine eksikler var zamanla düzeltilecek şeyler. Son çıkan imar yasasıyla birlikte bisiklet yollarının zorunlu hale gelmesi ve hemen ardından bu yönetmeliğin çıkması bizim için çok sevindirici oldu. Bundan sonra yapılacak bütün imar planlarına bisiklet yolu koyulacağı gibi imara açılacak her yere de bisiklet yolu yapılması mecbur kılındı.”

TAŞIT YOLUYLA EN AZ 60 SANTİMETRE MESAFE

Öte yandan yönetmelikte, bisiklet yollarının türleri ve standartları da net olarak ifade edildi. Farklı hız sınırlarının uygulandığı taşıt yolları için projelendirilen bisiklet yolları şöyle:

1-Azami hız sınırının saatte 50 kilometre olduğu taşıt yollarında:

* Taşıt yoluyla aynı seviyedeki bisiklet yolu; en sağdaki şeritten en az 75 cm emniyet mesafesi bırakılarak 1 metre aralıklarla hem boyanıp hem de 110 cm yüksekliğinde delinatörler konularak ya da en az 60 cm enindeki ve 10 cm yüksekliğindeki refüj ile ayrılır.

* Taşıt yoluyla kaldırım seviyesi arasında veya kaldırım seviyesindeki bisiklet yolu; en sağdaki şeritten bisiklet yolu kotunda en az 60 cm mesafe bırakılır.

2-Azami hız sınırının saatte 70 kilometre olduğu taşıt yollarında:

* Taşıt yoluyla aynı seviyedeki bisiklet yolu; en sağdaki şeritten en az 120 cm emniyet mesafesi bırakılarak 1 metre aralıklarla hem boyanıp hem de 110 cm yüksekliğinde delinatörler konularak ya da en az 100 cm eninde ve 10 cm yüksekliğinde refüj/ yeşil bant ile ayrılır.

* Taşıt yoluyla kaldırım seviyesi arasında veya kaldırım seviyesindeki bisiklet yolu; en sağdaki şeritten bisiklet yolu kotunda en az 100 cm mesafe bırakılır.

3-Azami hız sınırının saatte 70 kilometrenin üzerinde olduğu taşıt yollarında:

* Taşıt yoluyla aynı seviyedeki bisiklet yolu; en sağdaki şeritten en az 175 cm emniyet mesafesi bırakılarak 1 metre aralıklarla hem boyanıp hem de 110 cm yüksekliğinde delinatörler konularak ya da en az 150 cm eninde ve 10 cm yüksekliğinde refüj/ yeşil bant ile ayrılır.

* Taşıt yoluyla kaldırım seviyesi arasında veya kaldırım seviyesindeki bisiklet yolu; en sağdaki şeritten bisiklet yolu kotunda en az 150 cm mesafe bırakılır.

6 HAT İÇİN TALEPTE BULUNDU

Yumrutaş, geçen ay Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından duyurulan, toplam 53.6 kilometre uzunluğundaki 6 farklı hattan oluşan ‘Bisiklet Yolu Projesi’ ile ilgili de, “Ankara’da bugüne kadar hiç bisiklet yolu yapılmadı ve bu yüzden şimdi yapılıyor olmasını çok iyi buluyoruz. Başkanımızı da sonuna kadar destekliyoruz tabi. Ancak 6 hatlı projeyle ilgili tereddütlerimiz var. Araçla 30-40 kilometreyle gittiği yavaşlatılmış bölgelerde biz zaten bisiklet kullanabiliyoruz. Belirlenen bisiklet yolu hatları da bu bölgelerde. Ancak daha yüksek hızla gidilen yerlere bisiklet yolu sokulmamış. Parça parça ve birbirine bağlanmıyorlar. Bisiklet yollarının bağlanmamış olması bizim için handikap. Ağların birleştirilmesi ve ana yol planının oluşturulması lazım” ifadelerini kullandı.