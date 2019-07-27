Demir atlar için 6 maddelik yol haritası

Ankaralı bisiklet gönüllüleri ile bisikletli dernek, kulüp ve üniversite topluluklarını Ankara Kent Konseyi çatısı altında temsil etmek amacıyla kurulan Ankara Bisiklet Meclisi (ABİM), ‘bisiklet yolu, şeridi ve odakları (park/istasyonları)’ konularında somut adımlar atmaya başladı. Çalışmalarına başlayan ABİM, son toplantısında da 6 maddelik bir yol haritası hazırladı. Bisiklet binme alışkanlığının ve ulaşım aracı olarak kullanılmasının yaygınlaşması amacıyla paylaşılan yol haritasına göre ABİM, bu süreçte yerel yönetimlerin yanı sıra merkezi yönetimle de görüşmeler yapmayı planlıyor. 6 maddelik yol haritası özetle şöyle:



ÇALIŞMA GRUPLARI OLUŞTURULACAK

1- Bisikletin farklı amaçlarla kullanımı ve bisikletli yolculuk alt yapısı konularında alt yapı projeleri hazırlanarak, Ankara Kent Konseyi’ne sunulacak.

2- Meclis yönetimi ve yönetim kurulu belirlenerek, konsey toplantılarında temsiliyeti sağlanacak.

3- Bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması, bisikletli ulaşım, ulaşımın diğer türleriyle bütünleştirilmesi amacıyla oluşturulan Üniversite Bisiklet Toplulukları Çalışma Grubuna ilave olarak ‘eğitim, hukuk, bisikletli sporlar, çocuklar, kadınlar, engelliler ile sosyal medya ve iletişim’ için çalışma grupları oluşturulacak.



BİSİKLET YOLU İÇİN GÖRÜŞÜLECEK

4- Kent merkezindeki Ankara Üniversitesi yerleşkelerini merkez alarak, diğer üniversiteler arası bağlantıyı kurmak üzere 2014’te projelendirilen Ankara Bisiklet Ana Yolu (ABAY) 1’inci ayağının hayata geçirilmesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi ile görüşülecek.

5- Bisikletlilerin doğa ve doğal varlıkların korunmasında görev alması için yapılabilecek çalışmaları planlamak amacıyla Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) ve Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) gibi kuruluşlarla görüşmeler sağlanacak.

6- Bisiklet ve bisikletli yolculuklarla ilgili tespit edilen etkin kurumsal yapı eksikliğinin giderilmesi istemiyle hem yerel hem de merkezi yönetimle iletişime geçilecek.

YILLARCA MUHATAP BULAMADIK

BİSİKLET yolları ile ilgili 12 yıldır çalışmalar yaptıklarına dikkat çeken Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (ABİDOSD) Başkanı Murat Yumrutaş “Ankara’da bizler bu kültürü yaygın hale getirmeye çalıştık. Destek olmayınca kenarda kaldı” dedi. ABİM ile bu konuda somut adımlar atılacağını belirten Yumrutaş şunları söyledi: “Yıllardır belediyeye ulaşmaya çalıştık, karşımızda muhatap bulamadık. Yıllardır Avrupa başkentleri birbirleriyle bisiklet yolları konusunda yarışırken biz bisikleti olmayan bir çocuk gibi dışarıdan bakarak onları izledik. Ankara’da bisiklet yolları büyük bir eksiklik. Avrupa ve diğer ülkeler bisiklet yollarını en ön safhaya koyarken, biz Ankara’da ve Türkiye’de maalesef çok arka planlara ittik. Ama şimdi hepimiz büyük bir heyecan içindeyiz. Bisiklet yollarıyla ilgili çok güzel şeyler olacak. Yeni seçilen başkanımızın (Mansur Yavaş) bizleri dikkate almasıyla çok güzel şeyler olacağını düşünüyoruz. Ankara’daki tüm bisikletlileri, dernekleri, üniversite topluluklarını, kulüpleri, pedallayan kadınları, engellileri, bisiklet satıcılarını, kiralayıcıları ve tamircileri de içine alan Ankara Bisiklet Meclisi’ni (ABİM) kurduk.

Kamu kurum ve kuruluşlarında bisikletle ilgili olanları da bu meclise dahil etmek istedik. Bisikletin b’sinden t’sine kadar herkes bu süreçte olacak. Ankara Kent Konseyi ile de Bisiklet Meclisi kurma hazırlığındayız. ABİM’i Kent Konseyi’ne taşıyarak birlikte çalışmalar yapacağız.”