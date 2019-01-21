Demetevler ‘Mor’ardı

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO), 2019 yılı sağlık için en önemli 10 tehdit sıralamasının başında ‘hava kirliliği’ ve ‘küresel iklim değişikliği’ yer alıyor. WHO’nun ‘görünmez katil’ olarak adlandırdığı hava kirliliğiyle başı belada olan Türkiye’deki şehirler arasında ise Ankara da bulunuyor. Çevre Mühendisleri Odası’nın geçen yıl yayınladığı rapora göre, 5 buçuk milyondan fazla kişinin yaşadığı Başkent, havası kirli illerin başında geliyor. Kentteki hava kirliliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hava kalite izleme istasyonları verilerinde de görülebiliyor.

DIŞARISI SPOR İÇİN ELVERİŞSİZ

Türkiye’nin dört bir yanındaki 330 istasyonda ölçülen hava kirliliği değerlerinin yayınlandığı www.havaizleme.gov.tr adresli internet sitesindeki verilere göre, Ankara’nın bazı semtlerinde kirlilik değerleri tehlike sınırını aştı. Hava indeksi Demetevler’de hafta sonu ‘kötü’ olarak ölçülürken, dün ‘sağlıksız’ durumundaydı. Sitede, kirlilik oranının 232 olarak ölçüldüğü ve ‘mor’ renkle gösterilen Demetevler için “Sağlık açısından acil durum oluşturabilir. Nüfusun tamamının etkilenme olasılığı yüksektir” ifadesi kullanıldı. Ayrıca vatandaşlara, spor, yürüyüş, piknik yapmak ve bisiklete binmek için havanın kötü olduğu uyarısı yapıldı.

SIHHİYE’DE KİRLİLİK AZALDI

Verilere göre havası en temiz semtler Bahçelievler, Kayaş, Sincan oldu. Üç ilçenin hava indeksi ‘iyi’ olarak ölçüldü. Hava indeksi ‘hassas’ olan Keçiören için ise “Hassas gruplar için sağlık etkileri oluşabilir. Genel olarak kamunun etkilenmesi olası değildir” uyarısında bulunuldu. Önceki yıllarda hava kirliliğiyle gündeme gelen Hacettepe, İbn-i Sina, Yüksek İhtisas ve Numune hastanelerinin bulunduğu Sıhhiye’deki hava kirliliği oranının düşmüş olması da dikkat çekti. Geçen yılın aynı döneminde ‘hassas’ olarak ölçülen Sıhhiye’deki havanın, bu yıl hafta içi ‘iyi’, hafta sonu ‘orta’ seviyelerde olduğu görüldü.