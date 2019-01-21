Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Demetevler ‘Mor’ardı

Ankara Haberleri: Demetevler ‘Mor’ardı

ANKARA HABERLERİ

Demetevler ‘Mor’ardı

Sedat CENİKLİ
21.01.2019 - 17:21Son Güncelleme :

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın verilerine göre, Ankara’nın bazı semtlerinde hava kirliliği tehlike sınırını aştı. Kirlilik oranının hafta sonu ‘kötü’ olarak ölçüldüğü Demetevler için, “Sağlık açısından acil durum oluşturabilir” uyarısı yapıldı.

Sedat CENİKLİ

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO), 2019 yılı sağlık için en önemli 10 tehdit sıralamasının başında ‘hava kirliliği’ ve ‘küresel iklim değişikliği’ yer alıyor. WHO’nun ‘görünmez katil’ olarak adlandırdığı hava kirliliğiyle başı belada olan Türkiye’deki şehirler arasında ise Ankara da bulunuyor. Çevre Mühendisleri Odası’nın geçen yıl yayınladığı rapora göre, 5 buçuk milyondan fazla kişinin yaşadığı Başkent, havası kirli illerin başında geliyor. Kentteki hava kirliliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hava kalite izleme istasyonları verilerinde de görülebiliyor.

DIŞARISI SPOR İÇİN ELVERİŞSİZ

Türkiye’nin dört bir yanındaki 330 istasyonda ölçülen hava kirliliği değerlerinin yayınlandığı www.havaizleme.gov.tr adresli internet sitesindeki verilere göre, Ankara’nın bazı semtlerinde kirlilik değerleri tehlike sınırını aştı. Hava indeksi Demetevler’de hafta sonu ‘kötü’ olarak ölçülürken, dün ‘sağlıksız’ durumundaydı. Sitede, kirlilik oranının 232 olarak ölçüldüğü ve ‘mor’ renkle gösterilen Demetevler için “Sağlık açısından acil durum oluşturabilir. Nüfusun tamamının etkilenme olasılığı yüksektir” ifadesi kullanıldı. Ayrıca vatandaşlara, spor, yürüyüş, piknik yapmak ve bisiklete binmek için havanın kötü olduğu uyarısı yapıldı.

SIHHİYE’DE KİRLİLİK AZALDI

Verilere göre havası en temiz semtler Bahçelievler, Kayaş, Sincan oldu. Üç ilçenin hava indeksi ‘iyi’ olarak ölçüldü. Hava indeksi ‘hassas’ olan Keçiören için ise “Hassas gruplar için sağlık etkileri oluşabilir. Genel olarak kamunun etkilenmesi olası değildir” uyarısında bulunuldu. Önceki yıllarda hava kirliliğiyle gündeme gelen Hacettepe, İbn-i Sina, Yüksek İhtisas ve Numune hastanelerinin bulunduğu Sıhhiye’deki hava kirliliği oranının düşmüş olması da dikkat çekti. Geçen yılın aynı döneminde ‘hassas’ olarak ölçülen Sıhhiye’deki havanın, bu yıl hafta içi ‘iyi’, hafta sonu ‘orta’ seviyelerde olduğu görüldü.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Demetevler ‘Mor’ardı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 21 Ocak 2019 tarihinde saat 17 21’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Demetevler ‘Mor’ardı haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Kayıp lider

Kayıp lider

2 bin öğrenciye başarı belgesi

2 bin öğrenciye başarı belgesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yenimahalle’yi de bu seçimde almalıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yenimahalle’yi de bu seçimde almalıyız

Yavaş: 2050’yi planlıyoruz

Yavaş: 2050’yi planlıyoruz

Su altının kahramanları

Su altının kahramanları

İlk ayakkabısını 3 yaşında giydi

İlk ayakkabısını 3 yaşında giydi

Engelli dostlara havuzlu terapi

Engelli dostlara havuzlu terapi

Ağaca ve polise çarpıp devrildi

Ağaca ve polise çarpıp devrildi

﻿

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara2 DERECE
Yol durumu »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.