Delik deşik ettiler

Karayolları ekipleri zarar gören çok sayıda trafik işaret ve yön levhasının değiştirilmesi için çalışma başlattı. Sürücülerden Hüseyin Tozlu, kendini bilmez kişi veya kişilerin trafik levhalarına zarar vererek hem insan hayatını tehlikeye düşürdüğünü hem de milli serveti heba ettiklerini belirtti.