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Ankara Haberleri: Delik deşik ettiler

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Delik deşik ettiler

AA
08.04.2019 - 09:19Son Güncelleme :

Karayolları Beypazarı 43. Şube Şefliği sorumluluk alanı içerisinde bulunan 750 kilometrelik kara yolunda bulunan trafik işaret ve yön levhaları, tabanca ve tüfek atışlarıyla tahrip edildi.

AA

Karayolları ekipleri zarar gören çok sayıda trafik işaret ve yön levhasının değiştirilmesi için çalışma başlattı. Sürücülerden Hüseyin Tozlu, kendini bilmez kişi veya kişilerin trafik levhalarına zarar vererek hem insan hayatını tehlikeye düşürdüğünü hem de milli serveti heba ettiklerini belirtti.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Delik deşik ettiler hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 08 Nisan 2019 tarihinde saat 09 19’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Delik deşik ettiler haberi güncellenecektir.

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