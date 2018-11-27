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Ankara Haberleri: Değiştirmeyi unutmayın

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Değiştirmeyi unutmayın

Hürriyet Haber
27.11.2018 - 09:35Son Güncelleme :

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık’ta başlayacak. Kurala uymayan araçların sürücülerine 715 lira ceza kesilecek.

Hürriyet Haber

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takma zorunluluğu, 1 Aralık’ta başlayacak ve 1 Nisan 2019’a kadar devam edecek. Kurala uymayan araçların sürücülerine 715 lira ceza kesilecek. Kış lastiği takmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2019 itibarıyla güncellenecek.

DEĞİŞİM 50-60 TL ARASI

Söz konusu zorunluluk dolayısıyla yapılacak kış lastiği değişimi, “binek araçlar” için lastik ebatlarına göre 50 lira ile 60 lira arasındaki fiyatlardan yapılıyor. Ayrıca lastik değişimi yapan yerlerde bulunan “lastik otelleri”ni 1 Nisan 2019’a kadar kullanım ücreti 100 lira ile 110 lira arasında değişiyor.

ALIRKEN ÜRETİM YILINA DİKKAT

Hava sıcaklıklarının 7 derecenin altına düşmesiyle yaz lastiklerinin hamurundaki bileşenlerden dolayı yola tutunmada sorun oluşturduğunu kaydeden lastik bayisi satış müdürü Recep Canatar, can ve mal güvenliği açısından ekimden nisana kadar araçlarda kış lastiği kullanılması gerektiğini söyledi. Tüketicilerin lastik alırken üretim yılına da dikkat etmesi gerektiğini vurgulayarak, araç lastiklerinin raf ömrünün uygun saklama koşullarında 10 yıl, kullanımdaki araç lastiklerinin ise ömrünün 3 ile 5 yıl arasında değiştiğini aktardı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Değiştirmeyi unutmayın hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 27 Kasım 2018 tarihinde saat 09 35’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Değiştirmeyi unutmayın haberi güncellenecektir.

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