Değişimler devam ediyor

Çalışmalar kapsamında belediyeki üst yönetim değişiklikleri de devam ediyor. Değişiklikler dün, Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruyla açıklandı. ‘Ankara Büyükşehir Belediyesi Görev Değişiklikleri’ başlığıyla yapılan duyuruya göre Özel Kalem Müdürü Vedat Güngör, Teftiş Kurulu Başkanı İsmail Erdoğan, Hukuk Müşaviri Veysel Kazan, Genel Sekreter Yardımcısı ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Vedat Üçpınar göreven alındı, yerlerine vekaleten atamalar yapıldı. Özel Kalem Müdürlüğü’ne Melek Göksu, Teftiş Kurulu Başkanlığı’na Ata Şengül, Hukuk Müşavirliği’ne Ali Ağaçdan, Genel Sekreter ve Fen İşleri Daire Başkanlığı’na ise Yapı Kontrol Dairesi Başkanı Mehmet Ali Ünsal vekalet etmeye başladı. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Nihat Aras ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı İbrahim Keleş’in ise görevlerine, vekaleten devam ettikleri duyuruldu. Ayrıca Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Satınalma, Malzeme Temin ve Enerji şube müdürlükleri görevlerine de vekaleten yeni isimler atandı.

BELKOAIR’IN SİTESİ GÜNCELLENMEDİ

Öte yandan belediyeye bağlı şirketlerin internet siteleri de güncellenmeye başladı. EGO, ASKİ, Halk Ekmek, ANFA, Bugsaş’ın internet sitelerindeki “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı” bölümlerine Mansur Yavaş’ın fotoğrafı ve özgeçmişi yerleştirildi. Ancak BelkoAir’ın internet sitesindeki “Başkan’ın mesajı” bölümü ise yenilenmedi. Sitede, eski başkan Mustafa Tuna’nın fotoğrafı ve mesajı duruyor.

Belediyenin internet sitesindeki yönetim şeması ise görev değişikliği çalışmalarının başlamasıyla kaldırıldı.