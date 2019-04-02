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Ankara Haberleri: Değişimin kodları

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Değişimin kodları

Hürriyet Haber
02.04.2019 - 10:50Son Güncelleme :

Ankara’da 25 yıl aradan sonra gelen değişimin başlıca öne çıkan kodları şu oldu: * Mansur Yavaş, Çankaya ve Yenimahalle’de rakibine 400 bin oy fark attı. * Mehmet Özhaseki ise Keçiören, Sincan ve Altındağ’da ilçe adaylarının gerisinde kaldı.

Hürriyet Haber

YAVAŞ NEREDE KAZANDI?

Çankaya’da Alper Taşdelen’in aldığı yüzde 73’lük oyun üzerine çıkan Mansur Yavaş, yüzde 78’e ulaştı ve rakibine 300 binin üzerinde fark atarak büyük avantajı kaptı. Yenimahalle’de Fethi Yaşar’ın ilçedeki rüzgârı, Büyükşehir’i de etkiledi ve 70 binin üzerindeki fark Çankaya’ya eklenince sadece iki ilçede Yavaş, Özhaseki’ye 400 bin fark atmış oldu.

ÖZHASEKİ NEREDE KAYBETTİ?

Çankaya ve Yenimahalle’deki farkı eritecek Keçiören, Sincan ve Altındağ’da ise Mehmet Özhaseki aradığını bulamadı. Bu üç ilçede de AK Partili adaylar yüzde 60’ın üzerinde oy alırken, Özhaseki gerilerde kaldı. Turgut Altınok’un yüzde 63 oy aldığı Keçiören’de, Haseki yüzde 51 aldı ve farkı eritemedi.

MECLİS ARİTMETİĞİ NE OLACAK?

Çok merak edilen Büyükşehir Belediye Meclisi’nde ise yaklaşık tablo şöyle:

99 CUMHUR, 47 MİLLET

99 kişi AK Partili ve MHP’li üyelerden oluşan Cumhur İttifakı’nda, 47 kişi de CHP’li ve İYİ Partili üyelerden oluşan Millet İttifakı’nda olacak.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Değişimin kodları hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 02 Nisan 2019 tarihinde saat 10 50’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Değişimin kodları haberi güncellenecektir.

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