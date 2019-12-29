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Ankara Haberleri: Defin ücreti 30 bin çeşme ücreti 50 bin

ANKARA HABERLERİ

Defin ücreti 30 bin çeşme ücreti 50 bin

Murat YILMAZ
29.12.2019 - 10:11 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın çağrısı üzerine önceki gün Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında olağanüstü toplandı.

Murat YILMAZ

ABB’nin ve ASKİ’nin 2020 yılı hizmet tarifeleri de Meclis’te oy birliğiyle kabul edildi. Tarifede 2020’de uygulanacak mezarlık defin ücretleri de belli oldu. Bu kapsamda 2020 yılı için Gölbaşı, Bağlum, Cebeci (birinci derece yakını, ikâmet ve nüfus kütüğüne kaydı olmayanlar için), Karşıyaka mezarlıklarında (belli parsellerde) defin ücreti 30 bin TL olarak belirlendi. Tarifede Karşıyaka, Bağlum ve Gölbaşı’nda beton mezar ücreti 700 TL olurken, bu ücret Ortaköy, Sincan Cimşit mezarlıklarında ise 600 TL olarak yer aldı.

ORTAKÖY’DE KABRİSTAN KİŞİ BAŞI 10 BİN

Aile kabristanları için kişi başı beton lahit ücreti; Gölbaşı, Bağlum ve Karşıyaka mezarlıklarında 30 bin TL, Sincan Cimşit mezarlığında 15 bin TL, Ortaköy’de 10 bin TL olarak belirlendi. Mezarlıklarda dikkat çeken ücretlerden birisi de çeşme ruhsatı ile ilgili oldu. Buna göre Karşıyaka, Gölbaşı ve Cebeci Asri Mezarlığı’nda çeşme yaptırmak isteyenler ABB’ye 50 bin TL ödeyecek. Bağlum, Sincan Cimşit ve Mamak Ortaköy mezarlıklarında çeşme yaptırmak ise 20 bin TL.

60 MİLYON EURO’LUK OTOBÜS KREDİSİNE ONAY

ABB Meclisi, ‘EGO’nun 254’ü CNG’li 28’i dizel 282 otobüs alımı ve iki dolum istasyonu yapımı’ için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) 60 milyon Euro kredi kullanmasını da oy birliğiyle kabul etti. Meclis, kredi verecek EBRD ile garantörlük anlaşmasını imzalaması için ABB Başkanı Mansur Yavaş’a yetki verirken, işlemlerin yürütülmesi için de EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş’ı yetkilendirdi. Konuyla ilgili söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mümin Altunışık, “Biz AK Parti olarak Ankaramızın lehine, Ankaralının hizmetine, Ankara’daki halkımızın hayatını kolaylaştıracak her ne varsa dün de ‘evet’ dedik, bugün de yarın da ‘evet’ diyeceğiz” diye konuştu.

Defin ücreti 30 bin çeşme ücreti 50 bin

Etiketler:

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Defin ücreti 30 bin çeşme ücreti 50 bin hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 29 Aralık 2019 tarihinde saat 10 11’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Defin ücreti 30 bin çeşme ücreti 50 bin haberi güncellenecektir.

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