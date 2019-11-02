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Ankara Haberleri: Defalarca bıçaklayıp kaçarak uzaklaşmış

ANKARA HABERLERİ

Defalarca bıçaklayıp kaçarak uzaklaşmış

Hürriyet Haber
02.11.2019 - 13:22 |Son Güncelleme :

Ankara’da geçtiğimiz yıl bir markette yaşanan kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası kayıtlarından hazırlanan raporda, Canoğul Yiğit’in Gülseren Kartalci’yi defalarca bıçakladığı ve kaçarak uzaklaştığı anlar yer alıyor.

Hürriyet Haber

Ankara’da bir markette çalışan Gülseren Kartalci’nin geçtiğimiz yıl ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından 39 yerinden bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin güvenlik kamera kayıtlarından elde edilen fotoğraflar ortaya çıktı. Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Kıbrıs Caddesi üzerinde bulunan bir markette çalışan Gülseren Kartalci, 2018’in Aralık ayında ayrılmak istediği erkek arkadaşı Canoğul Yiğit’in saldırısı sonucu 39 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü. Cinayete ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Yiğit hakkında dava açıldı. Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen dava karara bağlandı. Mahkeme, sanığa “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası verdi. Sanık hakkında iyi hal indirimi uygulamayan mahkeme, sanığa, cinayetten önce Kartalci’yi “kasten yaralama” ve “ölümle tehdit” suçundan da 2 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

GÖRÜNTÜ İZLEME RAPORU HAZIRLANDI

Birçok kadın ve sivil toplum örgütünün tepkisini çeken cinayetin anını gösteren fotoğraflar ortaya çıktı. Olay yerindeki güvenlik kameralarını toplayan emniyet güçleri, kamera kaydından elde edilen fotoğraflara ilişkin görüntü izleme raporu hazırladı. Rapora göre, markete giriş yapan ve Kartalci’nin bulunduğu yere doğru ilerleyen Yiğit, yanında getirdiği bıçakla saldırmaya başlıyor. Kaçmaya çalışan Kartalci’yi Yiğit’in reyonların arasında yakaladığı ve saçından tutarak bıçaklamaya devam ettiği görülüyor. Yiğit’in saldırı sonrası marketten kaçarak uzaklaşmaya çalıştığı da fotoğraflara yansıdı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Defalarca bıçaklayıp kaçarak uzaklaşmış hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 02 Kasım 2019 tarihinde saat 13 22’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Defalarca bıçaklayıp kaçarak uzaklaşmış haberi güncellenecektir.

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