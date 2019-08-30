Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Dedektör köpekler AŞTİ’yi taradı

Ankara Haberleri: Dedektör köpekler AŞTİ’yi taradı

ANKARA HABERLERİ

Dedektör köpekler AŞTİ’yi taradı

AA-İHA
30.08.2019 - 15:18Son Güncelleme :

Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) 2019-2020 eğitim öğretim döneminin başlayacak olması ve tatil dönüşlerinin yoğunluğu sebebiyle "Güvenli Terminal" uygulaması yapıldı.

AA-İHA

Uygulama, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatıyla AŞTİ'de alınan ek tedbirler kapsamında, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü koordinesinde Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ve BUGSAŞ Güvenlik Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirildi. Uygulamada ekipler, AŞTİ'ye gelen yolcu otobüslerinde, emanet depolarında, şüpheliler ve paketler üzerinde dedektör köpekler vasıtasıyla arama yaptı. Son zamanlarda yurda kaçak yollarla giren göçmenlerin belirli noktalardan yolcu otobüsleri kullanarak dikkat çekmemeye çalıştıkları bilgisine ulaşıldı. Bu sebeple AŞTİ’de yazıhanesi bulunan tüm firmalara bu konuya ilişkin tebligat yapıldı. Bu tarz taşıma içerisinde bulunanlara yasal işlem yapılacağı belirtildi. Ekiplerin, AŞTİ'de halkın huzur, can ve mal güvenliğinin sağlanması için çalışmalarına aralıksız devam edeceği öğrenildi. 

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Dedektör köpekler AŞTİ’yi taradı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 30 Ağustos 2019 tarihinde saat 15 18’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Dedektör köpekler AŞTİ’yi taradı haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Kanser hastalarına kalıcı makyaj morali

Kanser hastalarına kalıcı makyaj morali

Mogan Gölü tertemiz olacak

Mogan Gölü tertemiz olacak

Sekiz minibüs hizmet veriyor

Sekiz minibüs hizmet veriyor

2023’te 50 milyon dolara ulaşmayı hedefliyoruz

2023’te 50 milyon dolara ulaşmayı hedefliyoruz

Zafer Parkı bugün açılıyor

Zafer Parkı bugün açılıyor

‘Sıfır atık’ seferberliği

‘Sıfır atık’ seferberliği

Meslek liselilere girişimcilik eğitimi

Meslek liselilere girişimcilik eğitimi

372 konut için kura çekildi

372 konut için kura çekildi

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara1 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

31 Ağustos 2019, Cumartesi
  • İmsak
    04:39
  • Güneş
    06:08
  • Öğle
    12:54
  • İkindi
    16:35
  • Akşam
    19:31
  • Yatsı
    20:53
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.