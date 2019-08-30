Dedektör köpekler AŞTİ’yi taradı

Uygulama, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatıyla AŞTİ'de alınan ek tedbirler kapsamında, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü koordinesinde Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ve BUGSAŞ Güvenlik Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirildi. Uygulamada ekipler, AŞTİ'ye gelen yolcu otobüslerinde, emanet depolarında, şüpheliler ve paketler üzerinde dedektör köpekler vasıtasıyla arama yaptı. Son zamanlarda yurda kaçak yollarla giren göçmenlerin belirli noktalardan yolcu otobüsleri kullanarak dikkat çekmemeye çalıştıkları bilgisine ulaşıldı. Bu sebeple AŞTİ’de yazıhanesi bulunan tüm firmalara bu konuya ilişkin tebligat yapıldı. Bu tarz taşıma içerisinde bulunanlara yasal işlem yapılacağı belirtildi. Ekiplerin, AŞTİ'de halkın huzur, can ve mal güvenliğinin sağlanması için çalışmalarına aralıksız devam edeceği öğrenildi.