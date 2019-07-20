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Ankara Haberleri: Damacanalar gömülü bulundu

ANKARA HABERLERİ

Damacanalar gömülü bulundu

DHA
20.07.2019 - 16:24Son Güncelleme :

Ankara´da, gelen ihbarlar üzerine eğlence mekânlarına düzenlenen operasyonda, çok miktarda sahte içki ele geçirildi. Bir mekânın arka bahçesinde ise sahte içki dolu damacanalar 30 santimetre derinliğindeki çukurda gömülü bulundu. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

DHA

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki imalatı ve satışının önüne geçmek için kent genelinde operasyon düzenlendi. 112 Acil Çağrı Merkezi´ne gelen ihbarlar doğrultusunda şüpheli adresleri tespit eden Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, Altındağ ilçesi Çankırı ve Rüzgarlı caddeleri ile bağlantılı sokaklar ve Çankaya ilçesindeki Sakarya Caddesi ile civar sokaklardaki eğlence mekanlarına eş zamanlı baskın yaptı. Mekânlarda yapılan aramalarda; damacanalar içerisinde doluma hazır 35 litre ve 33 şişe sahte içki ile çok sayıda boş şişe ve sahte içkiyi doldurmak için kullanılan huni ile pipetler ele geçirildi. Bir mekân işletmecisi ile çalışanı gözaltına alındı.

TOMA VE BAKİ ARADI

Arama çalışması sırasında ele geçirilen kaçak alkol dolu şişelerin birinin içerisinde alkolü doldurmak için kullanılan pipetin unutulduğu görüldü. Baskın yapılan mekânlardan birinin arka bahçesinde yapılan aramada, sahte içki dolu damacanaların 30 santimetre derinliğindeki çukura gömüldüğü ve üzerinin eski bir yatakla kapatıldığı belirlendi. Operasyona, Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerine bağlı dedektör köpekler Baki ve Toma da katıldı. Dedektör köpekler ile yapılan aramalarda, dolaplar, depolar, mutfak ve tuvaletler titizlikle incelendi. Operasyonda, gözaltına alınan U.K. ve Y.Ç., sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü´ne götürüldü.

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