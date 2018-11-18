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Ankara Haberleri: Damacanadaki tehlike

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Damacanadaki tehlike

Sedat CENİKLİ
18.11.2018 - 10:51Son Güncelleme :

Sağlık sorunlarına sebep olduğu iddiasıyla dönem dönem gündeme gelen damacana suyun tüketimiyle ilgili hayati uyarılarda bulunan Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Taydaş, “Tüp, oto gaz, petrol ürünleri ya da başka kimyasal maddelerle birlikte satan yerlerden kesinlikle damaca su alınmamalı” dedi.

Sedat CENİKLİ

Hürriyet Ankara, bir okur şikâyeti üzerine damacana su tüketimi ve yaşanabilecek sorunlar karşısında yapılması gerekenleri mercek altına aldı. Dönem dönem sağlık sorunlarına sebep olduğu, yosunlaşma görüldüğü iddialarıyla gündeme gelen damacana suyla ilgili Hürriyet Ankara, Gıda Mühendisleri Odası’na, “Damacana su kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?” diye sordu. Damacana su tüketiminde vatandaşlara uyarılarda bulunan Oda Başkanı Kemal Zeki Taydaş, şunları söyledi: “Damacanalar yıpranmamış, zarar görmemiş olmalı ve güvenlik bandı bulunmalı. Serin, kuru, temiz ortamda muhafaza edilmeli. Pompanın temizliğine de dikkat edilmeli. Ayrıca damacana ile birlikte tüp ya da başka kimyasal madde satan yerlerden kesinlikle alınmamalıdır. Damacana mevzuat gereği en fazla beş yıl kullanılabiliyor. İçindeki su ise en fazla üç ay içinde tüketilmeli. Kapağı açıldıktan sonra ise bir hafta içinde bitirilmeli.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NE BİLDİRİLMELİ

Bunlara dikkat edilmemesi durumunda mikroorganizmalar faaliyet gösterebilir, yosunlaşma oluşabilir. Bu durumda su tüketilmemelidir. Ambalajlı su üretimi, denetimi ve her türlü ruhsatlandırılması Sağlık Bakanlığı’nın sorumluluğunda. Ambalajlı sularla ilgili karşılaşılan uygunsuz durumlarda Sağlık Müdürlükleri ya da Toplum Sağlığı Merkezleri’nee başvurulmalı.”

ANALİZ SONUCUNA GÖRE PARA CEZASI VE KAPATMA

Ambalajlı su tesisleri üç ayda bir denetleniyor. Sulardan üç alınan numuneler de analiz için Halk Sağlığı Laboratuvarları’na gönderiliyor. Analiz sonucu mevzuata uygun olmayan su üreticisi firmalara idari para cezası uygulanıyor ve gerektiği durumlarda faaliyetleri durduruluyor.

ANALİZE ALDILAR İMHA ETTİLER

Hürriyet Ankara Şehir Hattı’nı arayarak, şikâyetini ileten okur M.Ö., evine aldığı damacananın, içinde su varken yosunlaşması üzerine firma tarafından analiz için kendisinden teslim alındığını ve iki ay sonra imha edildiğinin bildirildiğini iddia etti. M.Ö., yaşadıklarını şöyle anlattı:

“16 Ağustos günü almış olduğum damacananın, daha bir hafta geçmeden içinde su varken yosunlaşması sonucu konuyu firmaya bildirdim. Bunu, ikinci kez yaşıyordum. Bayideki arkadaş damacanayı teslim alarak, analiz için firmanın Bursa’daki merkezine gönderildiğini söyledi. Telefonla ulaştığım firmadaki bir mühendis de analiz sonuçlarının eylül ayı başında bana bildirileceğini söyledi. Ancak 2 Ekim tarihinde damacanın hurdaya ayrılarak, imha edildiği bildirildi. Ortada hiçbir analiz sonucu yok ve o dönem çocuklarımla beraber tükettiğim suyun, sağlığımıza ne gibi bir etkisi olduğunu bilemiyoruz. Bu konuda hem yetkililerin hem de firmaların daha hassas olması gerekiyor.”

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Damacanadaki tehlike hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 18 Kasım 2018 tarihinde saat 10 51’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Damacanadaki tehlike haberi güncellenecektir.

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