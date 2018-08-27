Çankaya Mürsel Uluç Mahallesi 935. Sokak, çukurla dolu olan asfaltı ve atık toplayıcılarının sokağı işgal etmesi nedeniyle mahalle sakinlerinin tepkisini çekiyor. Sokağı alternatif yol olarak kullandıklarını belirten vatandaşlar, yolun mezbelelik halinin Çankaya’ya yakışmadığını belirtiyor. Sıkıntılı bölge için “Daireler milyonluk sokak mezbelelik” yorumunda bulunan bir mahalle sakini şunları söyledi:

KÖY YOLUNDAN FARKI YOK

“Özellikle okulların açık olduğu dönemde trafik yoğunluğundan kaçıp evlerimize ulaşmak için bu yolu kullanmak zorundayız. Burası Çankaya’nın göbeği ama köy yolundan farkı yok. En lüks AVM’lerin en pahalı konutların bulunduğu bölgenin arkasında gizli bir varoş gibi. Suudi Arabistan Büyükelçiliği’nin de hemen arkası. Atık toplayıcıları ayrı, yolun bozuk olması ayrı problem. Eskiden yürüyerek geçip geldiğimiz bu sokakta şimdi yürüyerek geçemiyoruz. Yolun mezbelelik hali Çankaya’ya yakışmıyor.

ÇÖPLÜKTEN GEÇİLMİYOR

Gecekondular yıkılacak diye daha önceki ev sahipleri çıktı. Boş olduğu için Suriyeli ve Şanlıurfa Gaziantep gibi illerden gelen atık toplayıcıları bu evlere yerleşti. Çöplükten geçilmiyor. Sağlık açısından da tehlike oluşturuyor. Buralardan gidip Turan Güneş Bulvarı’ndaki ışıklarda dilenenler var. Bir an önce yolun ıslah edilmesi kaldırım ve asfaltının yapılması lazım. Çinçin bile yıkıldı burası böylece kaldı. Çankaya Belediyesi’nin buraya çözüm bulmasını istiyoruz.”