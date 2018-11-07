Cumhuriyet’in muhtarı sokaklara düştü

24 yıldır muhtarlık görevini yürüttüğü mahallesinde, Bayındır-1 Sokak 22 numaralı binada aynı zamanda apartman görevlisi olarak çalışan Canbolat’a tazminatı verilerek işiyle ilişiği kesildi. 1994’ten beri muhtarlık yaptığı apartman boşluğundaki kulübeyi de boşaltması istenen Canbolat, 5 Kasım’dan bu yana Sakarya Caddesi’nin ortasında vatandaşlara hizmet ediyor. 2015 yılından beri Çankaya Belediyesi’ne muhtarlık yeri talebinde bulunduğunu ancak kendisine yer verilmediğini anlatan Canbolat şöyle konuştu:

SEN KENDİNE KAPICI DAİRESİ BUL

“Çalıştığım apartman sağ olsun biraz apartman boşluğundan biraz da asansör boşluğundan verdi, orada muhtarlık yapıyordum. 2015’te Çankaya Belediyesi’ne dilekçe verdim. Selanik’te 8 yer tespit edildi. Büyükşehir’e de başvurmuştum; oradan ‘Bizim bütçemiz muhtarlık yeri yapmaya müsait değil’ cevabı geldi. Çankaya Belediyesi de ‘bugün, yarın’ diyerek 2015’ten beri beni kandırdı. Halen yer bekliyorum, yapacaklar. En sonunda bana ‘Sen bir kapıcı dairesi bul’ dediler. Görevlisi olduğum apartman da tazminatımı verip ‘burayı terk et’ dedi. Ben de şimdilik burayı buldum. Çankaya Belediyesi’ne 100 metre uzaklıktayım, tam karşımda duruyor. 21’inci yüzyılda Ankara’nın ortasında böyle oldu. Devlet yetkililerinden bir çözüm bekliyorum.”

İHTİYAÇ MOLASINDA ESNAFA KOŞUYOR

Muhtar Canbolat, çevredeki esnafın kendisine yardımcı olduğunu belirterek, “Sağ olsunlar tuvalet gibi insani ihtiyaçlarımı esnafların yardımıyla gideriyorum. Hava şartları kötü olursa diye esnaflardan şemsiye bile buldum, bugün hava güzel diye getirmedim” dedi.

Sabah 10.00’da mesaiye başlayan Canbolat, 15.00’te paydos ediyor. İhtiyaç molalarında masaya esnaf gözkulak olurken paydosun ardından esnaf, muhtarla birlikte masa ve sandalyeleri güvenli bir yere taşıyor.

Muhtar Canbolat’ın eski adresine gelen postacılar da apartman boşluğunda uyarıyı takip ederek Sakarya Caddesi’ndeki mobil muhtarlık masasına gelerek postaları kendisine teslim ediyor.

Habib Canbolat, Bayındır-1 Sokak’ta 22 numaralı Hitit Apartmanı’nın apartman ve asansör boşluğu arasındaki 2 metrekarelik kulübesinde 24 yıl muhtarlık yaptı.