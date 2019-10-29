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Ankara Haberleri: Cumhuriyet aşkı

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Cumhuriyet aşkı

Hürriyet Haber
29.10.2019 - 17:32 |Son Güncelleme :

Ankara, Cumhuriyet’in 96’ncı yıl dönümünü büyük coşkuyla kutladı. Bu 29 Ekim’de de 7’den 70’e vatandaşlar ellerinde Atatürk posterleri ve Türk bayraklarla Anıtkabir’e akın ederek Atatürk’e olan sevgilerini gösterdi.

Hürriyet Haber

Büyük önder Atatürk’ün 96 yıl önce Başkent’te kurduğu Cumhuriyet’in 96’ncı yıl dönümü için dün Ankara’nın dört bir köşesinde kutlama törenleri düzenlendi. İlk olarak devlet erkanı Aslanlı yoldan yürüyerek Ata’nın huzuruna çıktı. Resmi törenin ardından ziyarete açılan Anıtkabir, vatandaşlarla doldu.

Cumhuriyet aşkı

ANITKABİR KIRMIZI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Ankaralıların yanı sıra kent dışından gelenler de ellerinde Türk bayrakları ile Anıtkabir’i kırmızı beyaza bürüdü. Anıtkabir’e gelen vatandaşlar, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. İlçelerde de kaymakamlıklar, diğer kamu kurumları, belediyeler ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla 29 Ekim için kutlama törenleri düzenlendi. Kutlamalara öğrenciler de gösterileriyle renk kattı. Dün, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünden Ulus’taki Birinci Meclis Binası’na kadar ‘29 Ekim Kortej Yürüyüşü’ yapıldı. Askerlerin geçit törenini büyük ilgiyle izleyen vatandaşlar güzergah boyunca bayraklarıyla coşkuya ortak oldu.

Cumhuriyet aşkı

60 METRELİK TÜRK BAYRAĞI

Kocaeli’nin Darıca ilçesinden Ankara’ya gelen Deniz Yıldızları Ortaokulu öğrencileri, Cumhuriyet’in kuruluşunun 96. yılını Anıtkabir’de 60 metre uzunluğunda Türk bayrağı açarak kutladı. Tören alanında 60 metre uzunluğunda ve 40 metre eninde Türk bayrağı açan 150 öğrenci, daha sonra Atatürk’ün mozolesini ziyaret etti.

Cumhuriyet aşkı

CUMHURİYET KARDEŞLİĞİN TUTKALIDIR

Yenimahalle’deki törenler kapsamında belediye önünde ve Batıkent Meydan AVM önündeki Atatürk büstüne çelenk konuldu. TÜZYEKSAV Liderler Okulları bando takımı İzmir Marşı’nı seslendirdi. Batıkent’teki törende gençler meşale yaktı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Cumhuriyet bu ülkenin birliğinin ve kardeşliğinin tutkalıdır” diye konuştu.

Cumhuriyet aşkı

GENÇLERLE YÜKSELECEK

Altındağ’da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonuyla İnönü Anadolu Lisesi’nde tören düzenlendi. Öğrencilerin gösteriler yaparak, tiyatro oyunlarını sergilediği törene Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu ile Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da katıldı. Başkan Balcı, milli iradeyi temel alan Cumhuriyet’in gençlerle yükselmeye devam edeceğini vurguladı.

Cumhuriyet aşkı

BANDOLU KUTLAMA

Kızılcahamam’da kutlama töreni, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk konmasıyla başladı. Ardından ilçe stadında gerçekleştirilen törende öğrenciler şiirler okudu ve halk oyunları gösterilerini sergiledi.

Cumhuriyet aşkı

BAĞIMSIZLIK MEŞALESİ HALA CANLI

Sincan’da Lale Meydanı Kültür Konferans Salonu’nda düzenlenen kutlamalara, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da katıldı. İstiklal Harbi’nde yakılan bağımsızlık meşalesinin hala canlı olduğunu gördüklerini vurgulayan Kaymakam Küçük, “Buna 15 Temmuz gecesi şahit olduk. Milletimiz o gece genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle bir kez daha özgürlüğüne sahip çıktı” dedi.

Cumhuriyet aşkı

10. YIL MARŞIYLA GEÇİT

Kahramankazan’da Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde yapılan törende öğrenciler gösterilerini sundu. Okullar arasında düzenlenen “Cumhuriyet” konulu resim, şiir, kompozisyon ve spor yarışmalarında derece giren öğrenci ve öğretmenlere ödülleri verildi. Türk bayrakları taşıyan öğrencilerin 10. Yıl Marşı eşliğinde sahneye çıktığı program, resmi geçit töreniyle sona erdi.

Cumhuriyet aşkı

KEMANLI MEHTER KONSERİ

Çubuk Atatürk Caddesi’ndeki törende Çubuk Bekir Yılmaz Ortaokulu bünyesinde kurulan “Kemanlı Mehter Orkestrası” konser verdi. Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi korosunun Cumhuriyet ve Atatürk temalı konserinin ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. Ankara Kulübü Derneği Çubuk Şubesi Seymen Ekibi’nin gösteri yaptığı programda Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Judo Takımı ile Yücelhan Spor Kulübü de tekvando gösterileri yaptı.

Cumhuriyet aşkı

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Cumhuriyet aşkı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 29 Ekim 2019 tarihinde saat 17 32’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Cumhuriyet aşkı haberi güncellenecektir.

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