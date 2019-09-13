‘Cumhurbaşkanına şikayet ettim’

Büyükşehir Meclisi’nin eylül ayı olağan toplantısının dördüncü oturumu, önceki gün Mansur Yavaş başkanlığında gerçekleştirildi. Hürriyet Ankara’nın haberleri Meclis gündemini belirledi. Gündem dışı söz alan Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, Mansur Yavaş’ın 27 Mayıs’ta Hürriyet Ankara Haber Koordinatörü Deniz Gürel’e yaptığı “Büyükşehir olarak hepsine elimizi uzatıyoruz. Benim de yetki alanımda olsa bir ilçe belediye başkanı ‘Ya ben şunu yapayım’ diyorsa hiçbirisine engel olmam” şeklindeki açıklamalarını hatırlattı.

İLÇELERE VERİN BİZ YAPALIM

İlçesindeki sıkıntıları anlatarak bazı hizmetleri Büyükşehir’in kendilerine devretmesini isteyen Buran, “Bütçesiyle, ödeneği ile birlikte parkları, yeşil alanları, mezarlıkları, orta refüjlerin bakımını ilçe belediyelerine verin. Biz yerinden yönetim olarak yapacağımız tüm işleri ilaçlama dahil yapalım. Biliyorsunuz Bala’nın geçim kaynağı tarım, hayvancılık, madencilik. Polatlı’dan sonra ikinci büyük tarım arazisine sahip. Kesikköprü’nün suyu atıl kaldı Gerede’den su gelince. Sulu tarım, seçim vaatleriniz arasında vardı. 28 köyümüz sulu tarıma geçebilir. Bir an önce harekete geçilmesini bekliyoruz” diye konuştu.

PROTOKOL YAPARAK DEVREDECEĞİZ

Bala Belediye Başkanı’nı ilk kez gördüğünü belirten Başkan Mansur Yavaş ise, “Ben daha seni bugün gördüm. Dün cumhurbaşkanına da şikayet ettim. ‘Bizi topladınız çok güzel bir şey yaptınız, şunu bilmelisiniz ki Ankara’daki ilçe belediye başkanlarının bir çoğu bana hayırlı olsuna bile gelemedi. Gelmedi demiyorum gelemediler. Şimdi siz bizi topladınız ya inşallah onlar da bir çıkar gelirler’ dedim” ifadelerini kullandı. Büyükşehir’in yetkisindeki bazı işleri ilçe belediyelerine devretmeye hazır olduklarını da belirten Başkan Mansur Yavaş şöyle devam etti: “İsteyen belediye başkanımız olursa protokol yapmak suretiyle devredeceğiz. Bu şekilde sağlıklı bir hizmetin mümkün olmadığı görülüyor. Sulu tarım çalışmalarımız da devam ediyor. İş birliği yapmamız zaten gerekecek.”

HÜRRİYET ANKARA MECLİS GÜNDEMİNDE

Öte yandan Başkan Mansur Yavaş, Hürriyet Ankara’nın 10 Eylül’de gündeme getirdiği, MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan’ın Büyükşehir Belediyesi’nin Eskişehir Yolu üzerindeki 3 alt geçit projesine okullar açılırken başlamasına yönelik eleştirisine de yanıt verdi. Haberi okuduğunu belirten Yavaş, “Bu sene biz o üç tane geçidi yapmayı düşünmüyorduk. Ama hesap kitap yaptık baktık bu sene altından kalkabileceğiz. Yaptığımız tasarruflarla bir de ihaledeki kırıma bakarsanız altından kalkabileceğimiz için Eskişehir Yolu’na girdik. Başkent Üniversitesi’nden de ‘Oraya geçemiyoruz’ diye şikayetler geldi. Başkent içerisinden arka tarafa yol verirlerse geçici olarak o yolu da rahatlatmaya çalışacağız” dedi. Yavaş’ın açıklamaları üzerine Murat Ilıkan da şunları kaydetti: “Hizmetin hiçbir türlüsüne karşı değiliz. Sadece orada planlama ve zamanlama hatası olduğuna inanıyoruz. Çünkü okulların açıldığı hafta baktık, sohbet ettik. Vatandaşlar bir haber. Oradan kaçan insanların oluşturduğu araç trafiği Çayyolu’nun içinde yoğunlaşıyor.

Okul servisleri hangi yoldan gideceğini bilmiyor. Yolun öteki tarafında çocuklar inip yürüyerek kendi servislerinin gittiği alanlara gitmeye çalışıyorlar. Ciddi bir mağduriyet var. Okulun ilk günü olmayabilirdi.”

GRUPLAR 12 EYLÜL’Ü LANETLEDİ

Meclis’te tüm parti grupları, oturumun 12 Eylül 1980 darbesinin yıldönümüne denk gelmesi nedeniyle 12 Eylül’ü, geçmişte yaşanan tüm darbe ve darbe girişimlerini lanetledi. CHP’li Meclis Üyesi Ertan Işık “12 Eylül darbesinde zindanlarda en çok işkenceyi çeken Başbuğ Alparslan Türkeş’e de rahmet diliyorum” dedi.