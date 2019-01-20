Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yenimahalle’yi de bu seçimde almalıyız

Özhaseki, gençlerin ‘Reisi ara’ sloganları üzerine Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ı telefonla aradı. Keçiörenlilere canlı telefon bağlantısıyla hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenimahalle’yi de bu seçimde almaları gerektiğini belirterek, özetle şunları söyledi:

BÜYÜK BİR ZAFERLE ELDE EDECEĞİZ

“Başta büyükşehir belediye başkan adayımız ve Keçiören belediye başkan adayımız olmak üzere büyükşehirde de Keçiören’de de zafer AK Parti’nin olacaktır, buna inanmamız lazım. Buna benim şüphem yok. Allah’ın izniyle Ankara’nın da ilçelerinin kayda ekseriyete almak suretiyle Büyükşehir Belediyesi’ni büyük bir zaferle elde edeceğiz. Ankara Büyükşehir’de Sayın Özhaseki (Mehmet Özhaseki) seçilmiş bir adayımız olarak huzurlarınızdadır. 5 dönem Kayseri Büyükşehir tecrübesi, bunun yanında Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak Türkiye’ye vermiş olduğu hizmetlerle artık belediyeciliğin Türkiye’deki duayenlerinden birisi konumundadır.

YENİMAHALLE’Yİ DE SİZE EMANET EDİYORUM

Öbür taraftan ilçe belediye başkan adayımız Turgut Bey (Turgut Altınok) benim size anlatmama gerek yok zaten. Tüm bu bilgi, tecrübe ve deneyim inanıyorum ki Keçiörenimize de Ankaramıza da ayrı bir özellik kazandıracaktır. Burada bir şey daha söylemem lazım. Komşunuz olan Yenimahalle’yi de ben sizlere emanet ediyorum. Yenimahalle’yi de bu seçimde almalıyız. Buna da var mısınız? Komşu olarak bir gayret içerisinde aynı şekilde Veysel Bey de (Veysel Tiryaki) Altındağ’da kendini eserleriyle ispat etmiş bir kardeşim. Böylece Altındağ, Keçiören, Yenimahalle tüm bu aksı almak suretiyle inşallah Ankaramızı yeni bir sürece hazırlayacağız.”

ÖZHASEKİ: BİLDİKLERİNİZİ EŞE DOSTA ANLATIN

Öte yandan AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki dün de Erciyes Platformu’nun düzenlediği kahvaltı programında Kayserili hemşehrileriyle bir araya geldi. Hemşehrilerinden Kayseri’de kendisinin yaptığı çalışmaları Ankara’da da anlatmalarını isteyen Özhaseki, “Bismillah diyerek yola çıktık, kendimizi anlatmaya başladık. Haliyle Kayserili hemşehrilerim beni tanıyorlar ama Ankara’da tanıtmak gerekiyor. Anlatmak ve dokunmak gerekiyor. Projeleri söylemek gerekiyor. Gayret de biraz eşe dosta, sizlere düşüyor. Bildiklerinizi eşle dostla paylaşırsanız inşallah sonu da hayır olur. Rabbim hayırlısıyla nasip etsin, değilse hayırlısı olana nasip etsin. Zaten bu işlerin içerisinde başarılı olmak istiyorsanız herşeyin başı iyi niyet. İyi niyetle başlarsanız Allah da yardım ediyor” dedi.