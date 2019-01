Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adaylarımızı hemşehrilerimize emanet ediyoruz

AK Parti, Etimesgut, Gölbaşı ve Polatlı’da aday çıkarmadı. Erdoğan, “Ankara’yı Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarımıza, adaylarımızı da başkentli hemşehrilerimize emanet ediyoruz” dedi. Ankara Spor Salonu’ndaki aday tanıtım toplantısında partililer salonu hınca hınç doldurdu. İlk olarak salona sığmayıp dışarıda bekleyen partilileri otobüsün üzerinden selamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada yaptığı konuşmada, “Cumhur İttifakı’nı inşallah Ankaramızda, başkentimizde karşımızdaki illet ittifakına karşı muzaffer kılacağız. Bakın biz başkentimize yakışır bir belediye başkan adayı belirledik. Herhangi bir ilçeden belediye başkan adayı değil, 5 dönem Kayseri Büyükşehir’i yönetmiş olan bir belediye başkanı. Daha sonra Çevre Şehircilik Bakanlığı yapmış bir milletvekilimiz. Başkentimizi daha güzel yapacağız. Bunu ancak iktidarla uyum içerisinde olan bir belediye gerçekleştirir” dedi. Salona AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki ile birlikte gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan burada da Özhaseki ile beraber partilileri selamladı. Programın açılışında Ankara için hazırlanan tanıtım filminin gösterimi yapıldı. İlk konuşmayı AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan yaptı. Ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna konuştu. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki’nin konuşmasından sonra kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan konuşmasında Behçet Kemal Çağlar’ın Ankara şiirini okudu. Erdoğan Ankara ve adaylarla ile ilgili özetle şunları söyledi:

ANKARA’YI ÇOK SEVDİK ANKARA DA BİZİ SEVDİ

“Son 17 yıldır zamanının önemli bir kısmını bu şehirde geçiren bir başkentli olarak biz Ankara’yı çok sevdik, inanıyorum ki Ankara da bizi sevdi. 16 yıldır bizi bırakmadı, bırakmıyor ve bırakmayacak. İşte bu sevda ile Ankara için en iyisini, en güzelini, en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. 31 Mart 2019 seçimleri için de aynı anlayışla en ideal isimlerle ve en iddialı projelerle milletimizin karşısına çıkma gayreti içerisindeyiz. Bugün isimlerini açıklayacağımız arkadaşlarımızın Ankara’ya yapacakları hizmetlerde inşallah daima yanlarında olacağız. Ankara siyasetin de, hizmetin de, yatırımın da en iyisine layıktır. Ankara başkenttir. Türkiye’yi dünyada temsil eden şehirdir, vitrinimizdir. Ankara’yı Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarımıza, adaylarımızı da başkentli hemşehrilerimize emanet ediyoruz.

ÇANKAYA VE YENİMAHALLE’Yİ ALMAYA VAR MIYIZ

Çankaya’yı, Yenimahalle’yi almaya var mıyız. Öyle kararlı, öyle azimli olacağız ki önemli iki belediye başkan adayımızla Çankaya ve Yenimahalle’yi de alarak Ankara’da yeni bir dönüşüm ve değişimi başlatmamız lazım. Bugüne kadar Çankaya’ya gelenler hizmet vermediler, veremediler. Çankaya’nın ismi büyük ama içindeki hizmete bakınca ne yazık ki berbat, rezalet. Yenimahalle ayrı öyle. Öyleyse biz şimdi Yenimahalle’yi eski olmaktan çıkartıp gerçekten Yenimahalle olma sürecine sokalım, bunu başaralım. Sizlere öyle bir Büyükşehir Belediye Başkan adayı çıkarttık ki 5 dönem 21 yıl Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı yapmış, genel başkan yardımcılığımızı, aynı zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanımız yani belediyeciliğin her şeyi. Bunu yapmış olan bir dava ve yol arkadaşımızı Ankara’ya Büyükşehir Belediye Başkan adayı yaptık. Şu anda 25 adayımızla Cumhur İttifakı olarak burada çok ciddi bir adımla Allah’ın izniyle Ankara’da yeni bir dönüşüm ve değişimi 1 Nisan’dan itibaren başlatacağız.”

6 BAŞKAN YENİDEN ADAY

Başkent’teki 25 ilçeden 21’ini yöneten AK Parti, Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, Haymana, Nallıhan ve Sincan’da mevcut belediye başkanlarını yeniden aday gösterdi.

TİRYAKİ YENİMAHALLE ADAYI

Üç dönemi dolduran Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki Yenimahalle’den aday gösterildi. Başkanlıkta üç dönemini dolduran Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can da dördüncü kez aday gösterilen tek isim oldu.

LİSTE DIŞI KALAN İSİMLER

Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, Bala Belediye Başkanı Arif Kaplan, Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin, Evren Belediye Başkanı Abdülkadir Demirci, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Güdül Belediye Başkanı Havva Yıldırım, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Kalecik Belediye Başkanı Filiz Ulusoy, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Ferda Polat, 31 Mart seçimlerinde AK Parti tarafından aday gösterilmedi.

2 KADIN ADAY



Ankara’da 2 kadın aday gösteren AK Parti’de Çankaya adayı Amber Türkmen, Akyurt adayı Hilal Ayık oldu.

İŞTE AK PARTİ’NİN ANKARA ADAYLARI

Altındağ: Asım Balcı

Akyurt: Hilal Ayık

Ayaş: Burhan Demirbaş

Bala: Ahmet Buran

Beypazarı: Tuncer Kaplan

Çamlıdere: Hazım Caner Can

Çankaya: Amber Türkmen

Çubuk: Baki Demirbaş

Elmadağ: Gökhan Küçükçelebi

Evren: Hüsamettin Ünsal

Güdül: Muzaffer Yalçın

Haymana: Özdemir Turgut

Kahramankazan: Serhat Oğuz

Kalecik: Duhan Kalkan

Keçiören: Turgut Altınok

Kızılcahamam: Süleyman Acar

Mamak: Murat Köse

Nallıhan: İsmail Öntaş

Pursaklar: Ayhan Yılmaz

Sincan: Murat Ercan

Şereflikoçhisar: Melih Memiş Çelik

Yenimahalle: Veysel Tiryaki

CUMHUR İTTİFAKI ADAYLARI

Etimesgut: Enver Demirel (MHP)

Gölbaşı: Ramazan Şimşek (MHP)

Polatlı: Mürsel Yıldızkaya (MHP)

KATILIMCI BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA YÖNETECEĞİZ

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki de yaptığı konuşmada perşembe günü projelerini açıklayacağını belirterek, “Ankara ilçelerinde aday gösterilen dava arkadaşlarımı, MHP’li kardeşlerimi yani Cumhur İttifakı’nın adaylarını tebrik ediyor, Ankara’yı birlikte en iyi yerlere taşıyacağımız ve yöneteceğimiz sözünü buradan ifade ediyorum. Ankara’yı bulunduğu noktadan çok daha iyi yerlere, dünya başkentleri arasında en yukarıya çıkarmak için hep birlikte çalışacağız. Hizmet anlayışımızın merkezinde yalnızca insan yer alacak. Çalışmalarımızı, Ankara’yı gelecek nesillere daha yaşanabilir bir halde bırakma fikriyle yürüteceğiz. Ortak akıl ve irade, dinimizin emri, geleneğimizin olmazsa olmazıdır. Biz işlerimizi meşveret ile çözeriz. O sebeple, atacağımız her adımda, yapacağımız her işte bu şehrin güzel insanlarıyla istişare edeceğiz. Her türlü çalışmamızda Ankaralı vatandaşlarımızın ne dediğine bakacak, talep ve önerilerine daima başvuracağız. Siyasi görüşüne bakmadan, dinine, diline, mezhebine, meşrebine bakmadan Ankara’yı katılımcı belediyecilik anlayışıyla, ben değil biz olarak yöneteceğiz” dedi.