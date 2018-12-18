Tabela kirliliğiyle mücadele amacıyla başlatılacak kampanya ile Türkçe zorunluluğuna uyulması ve imlâ kurallarına aykırı tabelaların kaldırılması sağlanacak. Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) uygulamaya koyduğu standartlarla benzer kriterlerin uygulanacağı çalışmalar Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu’nca yürütülecek.
BELEDİYELERLE ORTAK ÇALIŞMA
Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu’nun belediyelerle ortak yürüteceği kampanyayla görüntü kirliliğinin engellenmesi ve Türkçe’nin korunması için tabelalarda Türkçe yerine İngilizce ya da Arapça kelimeleri kullanan işletmeler uyarılacak. TSE’nin belirlediği standartlara uygun olarak tabelada kullanılacak farklı dildeki ifadeler, Türkçe metnin en fazla yüzde 25’i büyüklüğündeki puntolarla yazılabilecek.
Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Cumhurbaşkanı açıkladı: Tabelaya Türkçe kriteri hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 18 Aralık 2018 tarihinde saat 16 45’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Cumhurbaşkanı açıkladı: Tabelaya Türkçe kriteri haberi güncellenecektir.