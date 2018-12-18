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Ankara Haberleri: Cumhurbaşkanı açıkladı: Tabelaya Türkçe kriteri

ANKARA HABERLERİ

Cumhurbaşkanı açıkladı: Tabelaya Türkçe kriteri

Sedat CENİKLİ
18.12.2018 - 16:45Son Güncelleme :

Hürriyet Ankara’nın daha önce defalarca gündeme getirdiği tabela kirliliği konusu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ‘İkinci 100 Günlük Eylem Planı’na da girdi.

Sedat CENİKLİ

Tabela kirliliğiyle mücadele amacıyla başlatılacak kampanya ile Türkçe zorunluluğuna uyulması ve imlâ kurallarına aykırı tabelaların kaldırılması sağlanacak. Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) uygulamaya koyduğu standartlarla benzer kriterlerin uygulanacağı çalışmalar Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu’nca yürütülecek.

BELEDİYELERLE ORTAK ÇALIŞMA

Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu’nun belediyelerle ortak yürüteceği kampanyayla görüntü kirliliğinin engellenmesi ve Türkçe’nin korunması için tabelalarda Türkçe yerine İngilizce ya da Arapça kelimeleri kullanan işletmeler uyarılacak. TSE’nin belirlediği standartlara uygun olarak tabelada kullanılacak farklı dildeki ifadeler, Türkçe metnin en fazla yüzde 25’i büyüklüğündeki puntolarla yazılabilecek.

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Cumhurbaşkanı açıkladı: Tabelaya Türkçe kriteri hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 18 Aralık 2018 tarihinde saat 16 45’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Cumhurbaşkanı açıkladı: Tabelaya Türkçe kriteri haberi güncellenecektir.

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