Cumhurbaşkanı açıkladı: Tabelaya Türkçe kriteri

Tabela kirliliğiyle mücadele amacıyla başlatılacak kampanya ile Türkçe zorunluluğuna uyulması ve imlâ kurallarına aykırı tabelaların kaldırılması sağlanacak. Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) uygulamaya koyduğu standartlarla benzer kriterlerin uygulanacağı çalışmalar Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu’nca yürütülecek.



BELEDİYELERLE ORTAK ÇALIŞMA

Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu’nun belediyelerle ortak yürüteceği kampanyayla görüntü kirliliğinin engellenmesi ve Türkçe’nin korunması için tabelalarda Türkçe yerine İngilizce ya da Arapça kelimeleri kullanan işletmeler uyarılacak. TSE’nin belirlediği standartlara uygun olarak tabelada kullanılacak farklı dildeki ifadeler, Türkçe metnin en fazla yüzde 25’i büyüklüğündeki puntolarla yazılabilecek.