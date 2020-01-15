 Çukur, yarık ve rögarda değişen bir şey yok

Bundan tam bir yıl önce Hürriyet Ankara, iki teker üzerinde ekmek parası kazanan motosikletli kuryelerin çukur ve rögar kapaklarıyla ilgili yaşadıkları sıkıntıları, “Her bir çukurda ölüm riski var” haberiyle gündeme getirmişti. Aradan geçen bir yılın sonunda Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu (TAMKF) Genel Başkanı Çağdaş Yavuz’a “Sıkıntılar bitti mi?” sorusunu yönelttik. Yavuz’un yanıtı, “Değişen bir şey yok” oldu. Kapatılmayan çukurların, fiber kazılardan oluşan yarıkların, yerinden oynayan rögar kapaklarının motosikletli kuryeler için tehlike oluşturmaya devam ettiğine dikkat çeken Çağdaş Yavuz, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) ‘sıkı denetim ve sağlam iş’ çağrısı yaparak şunları söyledi:

BİR AY SONRA TEKRAR ÇÖKME OLUYOR

“Çukurlarda, rögar kapaklarında, fiber kazılardan kaynaklı yarıklarda değişen bir şey yok. Bir örnek vereyim; Sıhhiye’den Necatibey’e U dönüşündeki demir mazgallar için üç ay önce Alo 153 Mavi Masa’ya mail attım; demirleri daha yeni düzeltmişler. Ancak demirle asfaltın birleşimindeki arayı kapatmak bir türlü akıllarına gelmiyor. ‘Buraya motosiklet tekeri girer, saplanır, yağmurlu, karlı havada ölürüz’ diyoruz anlatamıyoruz. İhale usulü ile fiber altyapı çalışmaları için yapılan kazılarda çukurları açıyorlar üzerine toprak veya mıcır atıyorlar, bir kaç gün aşağı çöksün diye bekliyorlar ondan sonra yalandan bir asfalt atıyorlar. Bir ay sonra tekrar çökme oluyor. Bunlar bir türlü düzeltilmiyor.





İÇİNE DÜŞMEMEK GERÇEKTEN MUCİZE

Fibercilere yaptırım yok. Yapılan ihalenin maddeleri içine 3 yıl boyunca açılan çukurun kapatılmasından firma sorumludur dense en azından yapanlar orayı sürekli kontrol eder veya ilk baştan sağlam yapar. Çoğu kapatılmıyor kapatılanlar da yarım yamalak yapılıyor. Yamanın verimli olmaması, çukurların kalıcı şekilde çözülmemesinin nedenlerinden biri denetimlerin sık olmaması veya işin sağlam yapılmaması. ABB’nin bu konuda daha hassas davranması gerekiyor. Açık bırakılan rögar kapakları, oynayan rögar kapakları. Özellikle Balgat tarafında rögar kapakları oynuyor. İçine düşmemek gerçekten mucize. Biz bu çukur ve rögardan kaynaklı tehlikelerden yolları ezbere bildiğimiz için korunuyoruz.

KENDİ GRUBUMUZDAN PAYLAŞIYORUZ

Motosikletli kuryeler olarak çukurlarla ilgili WhatsApp gruplarımız var birbirimize buradan fotoğraflarla beraber mesaj atıyoruz. ‘Bahçeli 54. Sokak’ta çok büyük çukurlar var, aman dikkat edin içine düşmeyin’ diye birbirimizi bilgilendiriyoruz. Bu çukurları, rögar kapaklarını Alo 153’e şikâyet ediyoruz, mesaj ve mail atıyoruz ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ve ilgili birimler ağır çalışıyor. Zaten karlı ve yağışlı havalar da bizim görüş mesafemiz çok düşük. Yolu kestiremiyoruz, çukurlara veya fiber yarıklara illaki giriyoruz. Ayda en az iki kaza yaşanıyor. Belediyeyi bire bir ilgilendiren kazalar. Uyarı levhalarının konulmaması, gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle davalar da açılıyor.”

ABB’YE GOPRO ÖNERİSİ

ABB’ye dikkat çekici bir proje önerisinde de bulunan Çağdaş Yavuz, “ABB bize 100 tane GoPro’ya kamera dağıtsın. Biz bunları kaskımıza takalım geçtiğimiz yerlerdeki çukur ve diğer sıkıntılı noktaların fotoğraflarını çekerek belediyeye iletelim. Sabahtan akşama kadar yollardayız nerede var hepsini iletebiliriz. Belediyeden her çukuru bilecek diye bir beklentimiz yok. Biz bu sorunları çözmede belediyeye yardımcı oluruz. Hem kendi canlarımızı tehlikeye atmayız. Sadece biz değil araç sahipleri de tehlike yaşamaz” dedi.

Hürriyet Ankara, kuryelerin çukur ve rögar kapaklarıyla ilgili yaşadıkları sıkıntıları, 15 Ocak 2019’da “Her bir çukurda ölüm riski var” haberiyle gündeme getirmişti.