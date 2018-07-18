Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Çubuk’ta ‘yeşil altın’ hasadı

Ankara Haberleri: Çubuk’ta ‘yeşil altın’ hasadı

ANKARA HABERLERİ

Çubuk’ta ‘yeşil altın’ hasadı

Hüseyin YİĞİNER/AA
18.07.2018 - 16:13Son Güncelleme :

Çubuk’ta ‘yeşil altın’ olarak tabir edilen turşuluk salatalığın hasadına başlandı.

Hüseyin YİĞİNER/AA

Yağışlar nedeniyle bu yıl geç başlayan salatalık hasadı, maliyetlerdeki artış nedeniyle hem çiftçinin hem de turşu üreticisinin yüzünü güldürmedi. Türkiye’nin turşu ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılandığı Çubuk’ta, köylülerin bir kısmı geçimini salatalık üretiminden sağlıyor. ‘Çengelköy bademi’ denilen salatalıkların 1950 yılından bu tarafa yetiştirildiği Çubuk’ta, turşu üretimiyle her yıl salatalık üretimi de artıyor. Bu yıl yaklaşık 30 bin ton civarında turşuluk salatalık hasadı yapılması planlanıyor. İlçede turşu üretiminde kullanılmak üzere yaklaşık 10 bin dekar alanda salatalık ekimi yapıldığını söyleyen Çubuk Turşucular ve Yaş Sebze, Meyve Üretim Kooperatifi Başkanı Hasan Işık, ilçedeki turşuluk sebze üretiminin ihtiyacı karşılayamadığını belirtti. Işık, şunları söyledi:

YÜZDE 50 ZAMLANACAK

“Bu yıl turşuluk sebze üretimi için 10 bin dönümden fazla ekim yapıldı. Tabi bu sene ekim zamanına denk gelen yağmurlardan dolayı biraz sıkıntı oldu. Birkaç defa ekim yapmak zorunda kalan arkadaşlarımız oldu. Yağmurun etkisiyle sebze tam kendisini toparlayamadı. Dolayısıyla hasat da geç başladı. Biz turşu üreticileri olarak 50-60 bin ton salatalık hasadı bekliyoruz ama bilimsel olarak 30 bin ton salatalık hasadı olacağı söyleniyor. Hasadın yeni başlaması nedeniyle fiyatları tam olarak bir araya gelip belirleyemedik. Hem turşucuları hem sebze üreticilerini bir araya getirip karşılıklı mutabakatla bu işi çözmeyi planlıyoruz. Salatalık fiyatlarının numaralarına göre 1,20 ile 3,50 lira arasında olacağını tahmin ediyoruz. Salatalık fiyatların geçen seneden yaklaşık yüzde 50 daha fazla olacağı tahmin edilirken, bu da elbette turşu fiyatlarının artmasına neden olacak.”

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Çubuk’ta ‘yeşil altın’ hasadı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 18 Temmuz 2018 tarihinde saat 16 13’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Çubuk’ta ‘yeşil altın’ hasadı haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

TSK, Kuzey Irakta PKKnın lojistik sorumlusunun da aralarında bulunduğu grubu böyle vurdu

TSK, Kuzey Irak'ta PKK'nın lojistik sorumlusunun da aralarında bulu...

Yerel haberler

FLAŞ / TSK

Takla atan otomobil, başka bir otomobilin üzerine düştü: 2 ölü, 7 yaralı

Takla atan otomobil, başka bir otomobilin üzerine düştü: 2 ölü, 7 y...

Yerel haberler

Güler: TSK'nın hainlerden temizlenmesi için her türlü tedbir uygula...

Yerel haberler

FLAŞ / TSK

İlk kafile yola çıktı

İlk kafile yola çıktı

Mahallelere 24 bin ton asfalt

Mahallelere 24 bin ton asfalt

Kitabüs yola çıkıyor

Kitabüs yola çıkıyor

﻿

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara1 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

19 Temmuz 2018, Perşembe
  • İmsak
    03:40
  • Guneş
    05:28
  • Öğle
    13:01
  • İkindi
    16:55
  • Akşam
    20:21
  • Yatsı
    22:02
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri