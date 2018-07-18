Çubuk’ta ‘yeşil altın’ hasadı

Yağışlar nedeniyle bu yıl geç başlayan salatalık hasadı, maliyetlerdeki artış nedeniyle hem çiftçinin hem de turşu üreticisinin yüzünü güldürmedi. Türkiye’nin turşu ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılandığı Çubuk’ta, köylülerin bir kısmı geçimini salatalık üretiminden sağlıyor. ‘Çengelköy bademi’ denilen salatalıkların 1950 yılından bu tarafa yetiştirildiği Çubuk’ta, turşu üretimiyle her yıl salatalık üretimi de artıyor. Bu yıl yaklaşık 30 bin ton civarında turşuluk salatalık hasadı yapılması planlanıyor. İlçede turşu üretiminde kullanılmak üzere yaklaşık 10 bin dekar alanda salatalık ekimi yapıldığını söyleyen Çubuk Turşucular ve Yaş Sebze, Meyve Üretim Kooperatifi Başkanı Hasan Işık, ilçedeki turşuluk sebze üretiminin ihtiyacı karşılayamadığını belirtti. Işık, şunları söyledi:

YÜZDE 50 ZAMLANACAK

“Bu yıl turşuluk sebze üretimi için 10 bin dönümden fazla ekim yapıldı. Tabi bu sene ekim zamanına denk gelen yağmurlardan dolayı biraz sıkıntı oldu. Birkaç defa ekim yapmak zorunda kalan arkadaşlarımız oldu. Yağmurun etkisiyle sebze tam kendisini toparlayamadı. Dolayısıyla hasat da geç başladı. Biz turşu üreticileri olarak 50-60 bin ton salatalık hasadı bekliyoruz ama bilimsel olarak 30 bin ton salatalık hasadı olacağı söyleniyor. Hasadın yeni başlaması nedeniyle fiyatları tam olarak bir araya gelip belirleyemedik. Hem turşucuları hem sebze üreticilerini bir araya getirip karşılıklı mutabakatla bu işi çözmeyi planlıyoruz. Salatalık fiyatlarının numaralarına göre 1,20 ile 3,50 lira arasında olacağını tahmin ediyoruz. Salatalık fiyatların geçen seneden yaklaşık yüzde 50 daha fazla olacağı tahmin edilirken, bu da elbette turşu fiyatlarının artmasına neden olacak.”