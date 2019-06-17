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Ankara Haberleri: Cosplayerlar kostümleriyle fuara renk kattı

ANKARA HABERLERİ

Cosplayerlar kostümleriyle fuara renk kattı

Hürriyet Haber
17.06.2019 - 14:22Son Güncelleme :

Anime, film ve oyun karakterlerinin kostümlerine bürünen ‘cosplayerlar’, Ankara Üniversitesi’nde düzenlenen I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı ziyaretçilerinin ilgi odağı oldu.

Hürriyet Haber

Üç gün süren fuar, çeşitli etkinlik ve oyun turnuvalarına da ev sahipliği yaptı. Firma stantları ve çeşitli oyunların oynandığı alanlar ziyaretçileri ağırlarken, çevrimiçi bilgisayar oyunları Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), League of Legends (LoL) ve Zula’nın turnuvalarının yapıldığı e-spor oyun alanında rekabet yaşandı. Youtuber Orkun Işıtmak da organizasyon kapsamında ziyaretçilerden gelen soruları yanıtladı. I-TECH, LoL ile CS:GO turnuvalarının ödül töreni ve Cosplay Finali ile sona erdi.

Cosplayerlar kostümleriyle fuara renk kattı

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Cosplayerlar kostümleriyle fuara renk kattı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 17 Haziran 2019 tarihinde saat 14 22’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Cosplayerlar kostümleriyle fuara renk kattı haberi güncellenecektir.

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