Cosplayerlar kostümleriyle fuara renk kattı

Üç gün süren fuar, çeşitli etkinlik ve oyun turnuvalarına da ev sahipliği yaptı. Firma stantları ve çeşitli oyunların oynandığı alanlar ziyaretçileri ağırlarken, çevrimiçi bilgisayar oyunları Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), League of Legends (LoL) ve Zula’nın turnuvalarının yapıldığı e-spor oyun alanında rekabet yaşandı. Youtuber Orkun Işıtmak da organizasyon kapsamında ziyaretçilerden gelen soruları yanıtladı. I-TECH, LoL ile CS:GO turnuvalarının ödül töreni ve Cosplay Finali ile sona erdi.







