Coşku dolu 23 Nisan

Büyük önder Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Başkent’in dört bir yanında düzenlenecek etkinliklerle Ankaralı çocuklar da 23 Nisan coşkusunu yaşayacak. Çocuklar Ata’yı ziyaret edecek, Anıtkabir çocuk sesleriyle şenlenecek.

ANITPARK’TA BİN ÇOCUK

Çankaya Belediyesi Bin Çocuk Korosu ‘10. Yıl Büyük Konseri’ni bugün saat 17.00’de Anıtkabir’in yanı başında bulunan Anıtpark’ta gerçekleştirecek. Çankaya’da 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlamaları, 1057 minik yüreğin seslendireceği şarkılarla taçlanacak. Çocuklar, ‘23 Nisan’, ‘İzmir Marşı’, ‘10. Yıl Marşı’ gibi eserlerin yanı sıra Zülfü Livaneli’nin ‘Ey Özgürlük’, Barış Manço’nun ‘İşte Hendek İşte Deve’ adlı şarkılarını seslendirecek. Çocuklar, finali ise Duman’ın ‘Senden Daha Güzel’ adlı parçasıyla gerçekleştirecek. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Tüm Başkentlileri 10. Yıl büyük konserimize davet ediyorum” dedi.

ÇOCUKLARA ÜCRETSİZ

Keçiören Belediyesi de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında teleferik ve Deniz Dünyası’nın çocuklara ücretsiz olacağını duyurdu. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda tüm çocuklarımıza güzel bir hediye veriyor, neşeli keyifli ve güzel zaman geçirmelerini istiyoruz” dedi. Teleferikle ücretsiz seyahat edebilecek olan çocuklar, 20 dakika süren teleferik keyfiyle Keçiören’i kuş bakışı seyredebilecek. Deniz Dünyası’nı ziyaret etmek isteyen çocuklar ise, deniz balıklarının, tünelin, tatlı su balıklarının ve timsahlar ile kaplumbağaların bulunduğu 4 bölümden oluşan doğal yaşamı yerinde izleyerek keyifli bir gün geçirebilecekler.

DOYASIYA EĞLENDİLER

Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluğu (YTB) Türkiye Bursları öğrencileri ve aileleri 23 Nisan Çocuk Bayramı etkinliğinde buluştu. YTB’nin Hamamönü Ofisi’nde düzenlenen programa Ankara’da eğitim gören 20 farklı ülkeden burslu öğrenci, aileleriyle katıldı. Programda yabancı öğrencilerin çocukları, dans gösterileri, boyama etkinlikleri ve çuval yarışlarına katıldı. 40’ın üzerinde çocuğun katıldığı programda, palyaço eşliğinde dans edildi. Çocuklar, Hacivat ile Karagöz oyununun sahnelendiği gölge oyununu izledi.

KONSER KEYFİ



Mülkiye Kültür Merkezi de, Şubadap Orkestrası konseri ile ilk çocuk etkinliğini gerçekleştirdi. Etkinlikte çocuklar sihirbaz gösterileri ve çocuk şarkılarıyla güzel bir hafta sonu yaşadılar. ‘Çekirdeksiz Domates’, ‘Fasa Fiso’, ‘Zorba’, ‘Şubadap Şubi’ gibi bilinen şarkılara danslarıyla eşlik eden çocuklar konserin ardından orkestra üyeleriyle sohbet ederek hatıra fotoğraf çektirdiler.

ÇOCUKLARDAN BALE

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (DOB) bünyesinde bulunan çocuk korosu ve balesi de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ‘neşe’ temalı temsil verdi. Opera Sahnesi’nde dün düzenlenen, önce çocuk balesi bölümü öğrencileri sahneye çıktı. 60 çocuk, profesyonel balet ve balerinlerle ‘Paquita’ adlı baleyi sahneledi. Temsilin ikinci bölümünde çocuk korosu şefi Öykücan Yavşan yönetimindeki Leyla Gencer Çocuk ve Gençlik Korosu sahne aldı. 120 çocuk, ‘23 Nisan’ şarkısıyla başladıkları konserde, cazdan hiphopa kadar çeşitli müzik türlerinden şarkıları seslendirdi.