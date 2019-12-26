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Ankara Haberleri: Çöpte yiyecek arıyorlar

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Çöpte yiyecek arıyorlar

Hürriyet Haber
26.12.2019 - 09:10 |Son Güncelleme :

Beypazarı’nda yılkı atları yaylada görüldü.

Hürriyet Haber

 Yaşadıkları alanlarda ve yaylalarda sürü halinde koşan yılkı atları, zaman zaman yiyecek bulmakta zorluk çekiyor. Karaşar Mahallesi muhtarı Paşa Mehmet Gürlek, yaylaya kar çok yağdığı zaman atların mahalleye kadar indiklerini ve çöp bidonlarında yiyecek aradıklarını söyledi.

40 BİN KEÇİDEN 35 TON TİFTİK ÇIKTI

Öte yandan Beypazarı’nda, Tiftik ve Yapağı Tanzim Satış Kooperatifi bu yıl, 35 ton tiftik yünü alımı yaptı. Kooperatif Müdürü Şükrü Kalkan, ilçe genelinde bulunan yaklaşık 40 bin keçiden 35 ton tiftik yünü elde edildiğini ve üreticiye kilo başına 35 lira ödeme yaptıklarını belirtti. Kalkan, oğlak yününün de 40 liraya satıldığını hatırlattı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Çöpte yiyecek arıyorlar hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 26 Aralık 2019 tarihinde saat 09 10’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Çöpte yiyecek arıyorlar haberi güncellenecektir.

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